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Четвертая подряд победа Тухеля. Как Челси одолел Барнсли в Кубке Англии. ВИДЕО

Англия
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Барнсли - Челси ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.02.2021 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Четвертая подряд победа Тухеля. Как Челси одолел Барнсли в Кубке Англии. ВИДЕО

Chelsea FC

UA-Футбол
Новина українською

Дела "Челси" налаживаются? По крайней мере, после заключения соглашения с тренером Тухелем, "синие" имеют повод гордиться собой. Вчерашняя победа над "Барнсли", например, стала для "Челси" четвертой подряд во всех турнирах, пятым матчем в серии только с одним пропущенным мячом.

Отметим, что благодаря этой победе "Челси" прошел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет там с "Шеффилд Юнайтед". Смотрите, как это было, в видео обзоре поединка.

Кубок Англии, 1/8 финала.
Стадион: "Оуквелл" (Барнсли)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Барнсли" – "Челси" 0:1
Гол: Абрахам (64)

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Барнсли (Англия)
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