Четвертая подряд победа Тухеля. Как Челси одолел Барнсли в Кубке Англии. ВИДЕО

Дела "Челси" налаживаются? По крайней мере, после заключения соглашения с тренером Тухелем, "синие" имеют повод гордиться собой. Вчерашняя победа над "Барнсли", например, стала для "Челси" четвертой подряд во всех турнирах, пятым матчем в серии только с одним пропущенным мячом.

Отметим, что благодаря этой победе "Челси" прошел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет там с "Шеффилд Юнайтед". Смотрите, как это было, в видео обзоре поединка.

Кубок Англии, 1/8 финала.

Стадион: "Оуквелл" (Барнсли)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Барнсли" – "Челси" 0:1

Гол: Абрахам (64)