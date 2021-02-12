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Четвертая подряд победа Тухеля. Как Челси одолел Барнсли в Кубке Англии. ВИДЕО
Барнсли - Челси ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.02.2021 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Chelsea FC
Дела "Челси" налаживаются? По крайней мере, после заключения соглашения с тренером Тухелем, "синие" имеют повод гордиться собой. Вчерашняя победа над "Барнсли", например, стала для "Челси" четвертой подряд во всех турнирах, пятым матчем в серии только с одним пропущенным мячом.
Отметим, что благодаря этой победе "Челси" прошел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет там с "Шеффилд Юнайтед". Смотрите, как это было, в видео обзоре поединка.
Кубок Англии, 1/8 финала.
Стадион: "Оуквелл" (Барнсли)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)
"Барнсли" – "Челси" 0:1
Гол: Абрахам (64)
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