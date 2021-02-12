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Тухель – о победе над Барнсли: Кепа и Абрахам спасли нас – Челси несколько раз повезло, в Кубке так бывает
Немец пока не проигрывает на английских полях
Football London
Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Барнсли" (1:0). Единственный гол забил Тэмми Абрахам. Цитирует немца Football London.
"Я буду честен, чувствую облегчение. "Челси" в четвертьфинале Кубка, вот и все. Мы забили отличный гол, затем "Барнсли" стал играть рискованнее. Нам было непросто справиться с единоборствами и подборами, несколько раз нам даже повезло – в Кубке так часто бывает".
"Кепа спас нас в первом тайме, Абрахам во втором. Я не буду суровым, как-то упрекать ребят, мы внесли много изменений в составе. "Челси" не хватало темпа и уверенности. Мы точно способны играть лучше".
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