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Тухель – о победе над Барнсли: Кепа и Абрахам спасли нас – Челси несколько раз повезло, в Кубке так бывает

Англия
(1 голосов)

Немец пока не проигрывает на английских полях

Тухель – о победе над Барнсли: Кепа и Абрахам спасли нас – Челси несколько раз повезло, в Кубке так бывает

Football London

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Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Барнсли" (1:0). Единственный гол забил Тэмми Абрахам. Цитирует немца Football London.

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"Я буду честен, чувствую облегчение. "Челси" в четвертьфинале Кубка, вот и все. Мы забили отличный гол, затем "Барнсли" стал играть рискованнее. Нам было непросто справиться с единоборствами и подборами, несколько раз нам даже повезло – в Кубке так часто бывает".

"Кепа спас нас в первом тайме, Абрахам во втором. Я не буду суровым, как-то упрекать ребят, мы внесли много изменений в составе. "Челси" не хватало темпа и уверенности. Мы точно способны играть лучше".

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В статье: Кубок Англии Томас Тухель Челси (Лондон) Барнсли
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Источник:
Football London

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