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Для въезда в Италию: новичка Манчестер Юнайтед обвинили в предоставлении фальшивых документов
Интересный поворот
Sky Sports
Вингер английского "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло Траоре был оштрафован за подделку документов для въезда на Апеннины – об этом сообщает Sky Sports.
Некие Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиг Карин Техер представились родителями парня, подав фальшивый запрос на воссоединение семьи на основе "левых" отчетов.
Документы позволили Амаду подписать контракты с "Бока Барко" и с "Аталантой" в 2015-м и 2018-м годах соответственно. В "Манчестер Юнайтед" отказались от комментариев, но вряд ли инцидент каким-то образом повлияет на английский гранд.
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