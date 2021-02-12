Для въезда в Италию: новичка Манчестер Юнайтед обвинили в предоставлении фальшивых документов

Вингер английского "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло Траоре был оштрафован за подделку документов для въезда на Апеннины – об этом сообщает Sky Sports.

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Некие Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиг Карин Техер представились родителями парня, подав фальшивый запрос на воссоединение семьи на основе "левых" отчетов.

Документы позволили Амаду подписать контракты с "Бока Барко" и с "Аталантой" в 2015-м и 2018-м годах соответственно. В "Манчестер Юнайтед" отказались от комментариев, но вряд ли инцидент каким-то образом повлияет на английский гранд.