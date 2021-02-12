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Для въезда в Италию: новичка Манчестер Юнайтед обвинили в предоставлении фальшивых документов

Англия
(1 голосов)

Интересный поворот

Для въезда в Италию: новичка Манчестер Юнайтед обвинили в предоставлении фальшивых документов

Sky Sports

Новина українською

Вингер английского "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло Траоре был оштрафован за подделку документов для въезда на Апеннины – об этом сообщает Sky Sports.

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Некие Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиг Карин Техер представились родителями парня, подав фальшивый запрос на воссоединение семьи на основе "левых" отчетов.

Документы позволили Амаду подписать контракты с "Бока Барко" и с "Аталантой" в 2015-м и 2018-м годах соответственно. В "Манчестер Юнайтед" отказались от комментариев, но вряд ли инцидент каким-то образом повлияет на английский гранд.

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В статье: Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
12.02.2021 в 12:01
Та так везде. Как наши граждане получают гражданство румынии? Так же
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