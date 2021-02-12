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Вполне справедливо: хавбек Манчестер Сити – лучший игрок января в АПЛ
Да, на этот раз не Бруну Фернандеш
Sky Sports
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим футболистом прошлого месяца в рамках Английской Премьер-лиги. Игроки "небесно-голубых" не получали награду ровно год – в начале 2020-го АПЛ отметила Серхио Агуэро.
В 6 поединках января немецкий исполнитель забил 5 голов. Отметим, что Илкай впервые для себя получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии. Гюндоган защищает цвета "горожан" с 2016 года. Сам подопечный Гвардиолы сказал следующее:
"Мы чувствуем себя непревзойденными. Вишенкой на торте стал тот факт, что ты ощущаешь, насколько сильна команда. Потрясающе. Только один раз я испытывал подобное – в том сезоне, когда мы набрали 100 очков, стали чемпионами и на один пункт опередили "Ливерпуль".
An honour to be @premierleague Player of the Month. Thanks to everyone who has voted for me ⭐???????? A big thank you to all my teammates - it would have not been possible without your amazing support!????@ManCity pic.twitter.com/yIXJI9Sgpl— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 12, 2021
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