Вполне справедливо: хавбек Манчестер Сити – лучший игрок января в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим футболистом прошлого месяца в рамках Английской Премьер-лиги. Игроки "небесно-голубых" не получали награду ровно год – в начале 2020-го АПЛ отметила Серхио Агуэро.

В 6 поединках января немецкий исполнитель забил 5 голов. Отметим, что Илкай впервые для себя получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии. Гюндоган защищает цвета "горожан" с 2016 года. Сам подопечный Гвардиолы сказал следующее:

"Мы чувствуем себя непревзойденными. Вишенкой на торте стал тот факт, что ты ощущаешь, насколько сильна команда. Потрясающе. Только один раз я испытывал подобное – в том сезоне, когда мы набрали 100 очков, стали чемпионами и на один пункт опередили "Ливерпуль".