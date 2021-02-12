  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вполне справедливо: хавбек Манчестер Сити – лучший игрок января в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вполне справедливо: хавбек Манчестер Сити – лучший игрок января в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Да, на этот раз не Бруну Фернандеш

Вполне справедливо: хавбек Манчестер Сити – лучший игрок января в АПЛ

Sky Sports

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим футболистом прошлого месяца в рамках Английской Премьер-лиги. Игроки "небесно-голубых" не получали награду ровно год – в начале 2020-го АПЛ отметила Серхио Агуэро.

Читайте такжеВосторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68

В 6 поединках января немецкий исполнитель забил 5 голов. Отметим, что Илкай впервые для себя получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии. Гюндоган защищает цвета "горожан" с 2016 года. Сам подопечный Гвардиолы сказал следующее:

"Мы чувствуем себя непревзойденными. Вишенкой на торте стал тот факт, что ты ощущаешь, насколько сильна команда. Потрясающе. Только один раз я испытывал подобное – в том сезоне, когда мы набрали 100 очков, стали чемпионами и на один пункт опередили "Ливерпуль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Илкай Гюндоган АПЛ Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EPL

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
12.02.2021 в 15:01
В тій коробці шампунь чи віскі? А якщо серйозно, то Ілкай ще й вдалий прогнозист: саме він припустив, що Лівер сможет після 0-3 в Барселоні, відігратися з рахунком 4-0, хоча в нас тут писали:"що він там курить?".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...