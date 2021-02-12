Манчестер Юнайтед переключился на защитника Астон Виллы

Защитник сборной Англии и "Астон Виллы" Тайрон Мингс летом может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", пишет ESPN.

"Красные дьяволы" выбыли из гонок за защитника "Лейпцига" Дайота Упамекано и капитана "Реала" Серхио Рамоса. Третьим вариантом для "Манчестер Юнайтед" стал 27-летний англичанин. Также второй клуб АПЛ следит за защитником "Браги" Давидом Кармо.

Мингс провел в нынешнем сезоне 21 матч за "Астон Виллу, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Помимо этого, на счету защитника 3 игры за сборную Англии в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.