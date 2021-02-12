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Манчестер Юнайтед переключился на защитника Астон Виллы

Англия
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Манкунианцы намерены усилить линию защиты

Манчестер Юнайтед переключился на защитника Астон Виллы

lastwordonsports.com

Новина українською

Защитник сборной Англии и "Астон Виллы" Тайрон Мингс летом может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", пишет ESPN.

"Красные дьяволы" выбыли из гонок за защитника "Лейпцига" Дайота Упамекано и капитана "Реала" Серхио Рамоса. Третьим вариантом для "Манчестер Юнайтед" стал 27-летний англичанин. Также второй клуб АПЛ следит за защитником "Браги" Давидом Кармо.

Мингс провел в нынешнем сезоне 21 матч за "Астон Виллу, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Помимо этого, на счету защитника 3 игры за сборную Англии в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Тайрон Мингс Астон Вилла
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