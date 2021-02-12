Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Жота вернется через 2-3 недели
Форвард восстанавливается от травмы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего Диогу Жоты.
"Жота уже тренируется на поле по индивидуальной программе. Он вернется через 2-3 недели. Возможно, врачи меня поразят, и он вернется раньше. Посмотрим, когда он вернется к тренировкам с общей группой и решим" — сказал Клопп.
Жота получил травму колена в игре Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1) 9 декабря.
В нынешнем сезоне португалец забил 9 голов в 17 матчах за "Ливерпуль".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новичок Металлиста 1925, очередная аренда Мариуполя у Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15
- Ярмоленко может пропустить остаток сезона, Бавария выиграла Чемпионат мира. Главные новости за 11 февраля
- Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...