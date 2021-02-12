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Клопп: Жота вернется через 2-3 недели

Англия
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Форвард восстанавливается от травмы

Клопп: Жота вернется через 2-3 недели

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего Диогу Жоты.

"Жота уже тренируется на поле по индивидуальной программе. Он вернется через 2-3 недели. Возможно, врачи меня поразят, и он вернется раньше. Посмотрим, когда он вернется к тренировкам с общей группой и решим" — сказал Клопп.

Жота получил травму колена в игре Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1) 9 декабря.

В нынешнем сезоне португалец забил 9 голов в 17 матчах за "Ливерпуль".

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В статье: Юрген Клопп Диогу Жота
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