Клопп: Жота вернется через 2-3 недели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего Диогу Жоты.

"Жота уже тренируется на поле по индивидуальной программе. Он вернется через 2-3 недели. Возможно, врачи меня поразят, и он вернется раньше. Посмотрим, когда он вернется к тренировкам с общей группой и решим" — сказал Клопп.

Жота получил травму колена в игре Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1) 9 декабря.

В нынешнем сезоне португалец забил 9 голов в 17 матчах за "Ливерпуль".