Без особой сенсации. Пеп Гвардиола признан лучшим тренером января в АПЛ

АПЛ продолжает подводить итоги месяца. Вслед за наградой лучшего футболиста, был также выбран и лучший наставник. Обе награды уехали в Манчестер.

Лучшим тренером был назван Хосеп Гвардиола. В январе "Ман Сити" сумел выиграть шесть матчей из шести. Также интересно, что за это время "горожане" пропустили лишь один гол.

???? ???????????? matches, ???????????? wins ????@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK