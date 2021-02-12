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Без особой сенсации. Пеп Гвардиола признан лучшим тренером января в АПЛ

Англия
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Были выиграны шесть матчей из шести

Без особой сенсации. Пеп Гвардиола признан лучшим тренером января в АПЛ

ФК - Ман Сити

UA-Футбол
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АПЛ продолжает подводить итоги месяца. Вслед за наградой лучшего футболиста, был также выбран и лучший наставник. Обе награды уехали в Манчестер.

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Лучшим тренером был назван Хосеп Гвардиола. В январе "Ман Сити" сумел выиграть шесть матчей из шести. Также интересно, что за это время "горожане" пропустили лишь один гол.

"Ман Сити" лидирует в АПЛ, опережая своего соседа из Манчестера на пять очков.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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