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Эриксен на пути в Лондон. Челси и Интер могут совершить обмен полузащитниками

Англия
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Может получиться интересно

Эриксен на пути в Лондон. Челси и Интер могут совершить обмен полузащитниками

Фото - TalkSPORT

UA-Футбол
Новина українською

Уже ближайшим летом Кристиан Эриксен может снова оказаться в Лондоне. Правда, в составе "Челси".

Как сообщает Calciomercatoweb, "пенсионеры" хотели бы заполучить датчанина, отдав за это "Интеру" хавбека Жоржиньо. Переговоры на начальной стадии, остается неизвестным, нужен ли итальянец Антонио Конте.

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В текущем сезоне на счету Жоржиньо 22 матча и шесть голов, Ериксен провел 18 игр и нанес один точный удар.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Челси (Лондон) Жоржиньо
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