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Эриксен на пути в Лондон. Челси и Интер могут совершить обмен полузащитниками
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Фото - TalkSPORT
Уже ближайшим летом Кристиан Эриксен может снова оказаться в Лондоне. Правда, в составе "Челси".
Как сообщает Calciomercatoweb, "пенсионеры" хотели бы заполучить датчанина, отдав за это "Интеру" хавбека Жоржиньо. Переговоры на начальной стадии, остается неизвестным, нужен ли итальянец Антонио Конте.
В текущем сезоне на счету Жоржиньо 22 матча и шесть голов, Ериксен провел 18 игр и нанес один точный удар.
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