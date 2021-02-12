Эриксен на пути в Лондон. Челси и Интер могут совершить обмен полузащитниками

Уже ближайшим летом Кристиан Эриксен может снова оказаться в Лондоне. Правда, в составе "Челси".

Как сообщает Calciomercatoweb, "пенсионеры" хотели бы заполучить датчанина, отдав за это "Интеру" хавбека Жоржиньо. Переговоры на начальной стадии, остается неизвестным, нужен ли итальянец Антонио Конте.

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В текущем сезоне на счету Жоржиньо 22 матча и шесть голов, Ериксен провел 18 игр и нанес один точный удар.