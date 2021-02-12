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Манчестер Сити – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ
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tomsguide
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 24-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Тоттенхэмом".
Лидер чемпионата принимает восьмую команду первенства. Еще несколько месяцев назад мы могли сказать так про "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" соответственно, однако к середине февраля ситуация в таблице кардинально поменялась, "горожане" дали со всей силы по газам, в то время как "шпоры" забуксовали. Чего ждать? Легких трех очков для Пепа? Или сюрприз от Моуриньо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 февраля – в 19:25 по киевскому времени.
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