Манчестер Сити – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 24-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Тоттенхэмом".

Лидер чемпионата принимает восьмую команду первенства. Еще несколько месяцев назад мы могли сказать так про "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" соответственно, однако к середине февраля ситуация в таблице кардинально поменялась, "горожане" дали со всей силы по газам, в то время как "шпоры" забуксовали. Чего ждать? Легких трех очков для Пепа? Или сюрприз от Моуриньо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 13 февраля – в 19:25 по киевскому времени.