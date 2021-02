Бесконечные травмы. Ливерпуль теряет Фабиньо перед игрой против Лестера

Уже завтра "Ливерпуль" сыграет в рамках АПЛ против "Лестера". Не смогут "красные" рассчитывать на универсального бразильца Фабиньо, который может закрыть несколько позиций. В том числе, и центрального защитника.

По словам Юргена Клоппа, у игрока мышечное повреждение. Наставник не знает, когда именно Фабиньо сможет вернуться в строй.

The Reds will be without Fabinho for tomorrow's encounter with @LCFC.#LFC | #LEILIV