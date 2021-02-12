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Бесконечные травмы. Ливерпуль теряет Фабиньо перед игрой против Лестера

Англия
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Клопп, вероятно, не понимает, что пошло не так

Бесконечные травмы. Ливерпуль теряет Фабиньо перед игрой против Лестера

ФК - Ливерпуль

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра "Ливерпуль" сыграет в рамках АПЛ против "Лестера". Не смогут "красные" рассчитывать на универсального бразильца Фабиньо, который может закрыть несколько позиций. В том числе, и центрального защитника.

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По словам Юргена Клоппа, у игрока мышечное повреждение. Наставник не знает, когда именно Фабиньо сможет вернуться в строй.

Напомним, что последний зимнего трансферного окна "Ливерпуль" подписал двоих центрбеков - Кабака и Дэвиса.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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