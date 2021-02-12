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Бесконечные травмы. Ливерпуль теряет Фабиньо перед игрой против Лестера
Клопп, вероятно, не понимает, что пошло не так
ФК - Ливерпуль
Уже завтра "Ливерпуль" сыграет в рамках АПЛ против "Лестера". Не смогут "красные" рассчитывать на универсального бразильца Фабиньо, который может закрыть несколько позиций. В том числе, и центрального защитника.
По словам Юргена Клоппа, у игрока мышечное повреждение. Наставник не знает, когда именно Фабиньо сможет вернуться в строй.
The Reds will be without Fabinho for tomorrow's encounter with @LCFC.#LFC | #LEILIV— Liverpool FC (@LFC) February 12, 2021
Напомним, что последний зимнего трансферного окна "Ливерпуль" подписал двоих центрбеков - Кабака и Дэвиса.
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