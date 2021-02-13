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Когда нет трофеев. Тоттенхэм выпустил серию сувениров в честь выхода в финал Кубка Лиги

Англия
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Самоиронично

Когда нет трофеев. Тоттенхэм выпустил серию сувениров в честь выхода в финал Кубка Лиги

Новина українською

"Тоттенхэм" предложил своим фанатам отпраздновать выход в финал Кубка Лиги с помощью специальной линейки клубной атрибутики.

Своим изголодавшимся по большим победам фанатам "Тоттенхэм" предложил отпраздновать сам факт выхода в финал. Как сообщает ESPN, в официальном онлайн-магазине "шпор" появилась серия сувениров в честь предстоящего матча.

Фанаты "Тоттенхэма" могут приобрести футболку, кружку или ручку, чтобы сохранить воспоминание об участии команды Жозе Моуриньо в финале.

Напомним, "Тоттенхэм" сойдется в решающем матче Кубка Лиги с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в воскресенье, 25 апреля.

В последний раз трофей в клубный музей "Тоттенхэма" принёс ещё Хуанде Рамос, выиграв всё тот же пресловутый Кубок Лиги в 2008-м году.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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