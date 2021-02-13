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Когда нет трофеев. Тоттенхэм выпустил серию сувениров в честь выхода в финал Кубка Лиги
Самоиронично
"Тоттенхэм" предложил своим фанатам отпраздновать выход в финал Кубка Лиги с помощью специальной линейки клубной атрибутики.
Своим изголодавшимся по большим победам фанатам "Тоттенхэм" предложил отпраздновать сам факт выхода в финал. Как сообщает ESPN, в официальном онлайн-магазине "шпор" появилась серия сувениров в честь предстоящего матча.
Фанаты "Тоттенхэма" могут приобрести футболку, кружку или ручку, чтобы сохранить воспоминание об участии команды Жозе Моуриньо в финале.
Напомним, "Тоттенхэм" сойдется в решающем матче Кубка Лиги с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в воскресенье, 25 апреля.
В последний раз трофей в клубный музей "Тоттенхэма" принёс ещё Хуанде Рамос, выиграв всё тот же пресловутый Кубок Лиги в 2008-м году.
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