Когда нет трофеев. Тоттенхэм выпустил серию сувениров в честь выхода в финал Кубка Лиги

"Тоттенхэм" предложил своим фанатам отпраздновать выход в финал Кубка Лиги с помощью специальной линейки клубной атрибутики.

Своим изголодавшимся по большим победам фанатам "Тоттенхэм" предложил отпраздновать сам факт выхода в финал. Как сообщает ESPN, в официальном онлайн-магазине "шпор" появилась серия сувениров в честь предстоящего матча.

Фанаты "Тоттенхэма" могут приобрести футболку, кружку или ручку, чтобы сохранить воспоминание об участии команды Жозе Моуриньо в финале.

Напомним, "Тоттенхэм" сойдется в решающем матче Кубка Лиги с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в воскресенье, 25 апреля.

В последний раз трофей в клубный музей "Тоттенхэма" принёс ещё Хуанде Рамос, выиграв всё тот же пресловутый Кубок Лиги в 2008-м году.