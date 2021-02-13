Клопп: Кабак и Дэвис сделали большие шаги на пути к пониманию нашего футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что зимние новички команды Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту за клуб.

"Они по-настоящему погрузились в то, что ждет их впереди, как и подобает защитникам. Бен и Озан — оба спокойные парни, которые хотят учиться и обладают отличным настроем. Они делают большие шаги в адаптации к нашему стилю игры. Это важно.

У нас есть четкий стиль того, как мы обороняемся, и это важно. Если они оба будут на поле, мы все равно будем обладать девятью другими игроками, которые привыкли к нашему футболу. Если двое игроков будут играть совершенно по-другому, это было бы странно. Но пока все хорошо. Теперь мы должны принять решение.

Нам снова потребуются изменения из-за Фабиньо, и мы посмотрим, какое решение примем", — цитирует Клоппа Goal.