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Клопп: Кабак и Дэвис сделали большие шаги на пути к пониманию нашего футбола
Вскоре ждём дебюта новичков?
Guardian
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что зимние новички команды Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту за клуб.
"Они по-настоящему погрузились в то, что ждет их впереди, как и подобает защитникам. Бен и Озан — оба спокойные парни, которые хотят учиться и обладают отличным настроем. Они делают большие шаги в адаптации к нашему стилю игры. Это важно.
У нас есть четкий стиль того, как мы обороняемся, и это важно. Если они оба будут на поле, мы все равно будем обладать девятью другими игроками, которые привыкли к нашему футболу. Если двое игроков будут играть совершенно по-другому, это было бы странно. Но пока все хорошо. Теперь мы должны принять решение.
Нам снова потребуются изменения из-за Фабиньо, и мы посмотрим, какое решение примем", — цитирует Клоппа Goal.
Новички могут дебютировать за "Ливерпуль" уже сегодня. Выездная игра с "Лестером" стартует в 14:30.
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