  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола – перед игрой с Тоттенхэмом: 15 побед кряду не делают нас неуязвимыми
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола – перед игрой с Тоттенхэмом: 15 побед кряду не делают нас неуязвимыми

Англия
(1 голосов)
Гвардиола – перед игрой с Тоттенхэмом: 15 побед кряду не делают нас неуязвимыми

Twitter

Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что серия из 15 побед подряд не дает его команде какого-то особенного психологического преимущества.

"Это не так, что мы стали неуязвимы. 15 побед подряд не означают, что следующий матч мы начнем со счета 2:0 в нашу пользу. Я много раз говорил, что это славно и это помогает нам быть там, где мы находимся в Кубке Лиги, Кубке Англии, Лиге Чемпионов и особенно Премьер-Лиге, но и только.

Чтобы победить завтра, нам придется начать все с начала. Это важная неделя с матчами против трех сильных команд, и наша цель — обыграть их всех.

Сейчас, пока мы восстанавливаемся, мы должны посмотреть, что нам противопоставит "Тоттенхэм", что они сделали в предыдущем матче и что мы должны сделать лучше для победы. Только это заботит меня после победы над "Суонси", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" начнётся в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...