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Кабак дебютирует за Ливерпуль в игре с Лестером
Клопп доверил турецкому новичку место в старте
Guardian
Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак дебютирует за новую команду в матче 24-го тура АПЛ против "Лестера".
Напомним, 20-летний турок присоединился к "красным" на правах аренды из "Шальке". По окончанию соглашения "Ливерпуль" сможет выкупить его контракт за 30 миллионов евро.
Ранее Юрген Клопп потерял всех центрбеков команды до конца сезона из-за травм. Также ненадолго выбыл и Фабиньо, подменявший своих партнёров в этой зоне.
Матч "Лестер" – "Ливерпуль" начнётся в 14:30.
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