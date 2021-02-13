Кошмар мерсисайдцев продолжается. АПЛ. Лестер – Ливерпуль 3:1

Озан Кабак запомнит 13 февраля 2021-го как дебют за "Ливерпуль" – в остальном Клопп не удивил составом, Тьяго закономерно остался на скамейке ввиду не самой убедительной игры в последних матчах. Роджерс также не мудрил и выставил на битву против бывшей команды сильнейших футболистов.

We're 1️⃣5️⃣ minutes into #LeiLiv and it remains 0-0 on Filbert Way. pic.twitter.com/FHk36rsK3A — Leicester City (@LCFC) February 13, 2021

Уже в начале встречи соседи по таблице определили сценарий на первый тайм: "Ливерпуль" давит, контрпрессингует, не позволяет игрокам "Лестера" принимать мяч лицом к воротам Алиссона; в свою очередь "лисы" ищут забросами за спину Джейми Варди, пытаются пользоваться ошибками мерсисайдцев в обороне и с треском, но отбиваются от их напора. Выйти со своей половины поля через короткий пас у хозяев не получалось, зато под занавес тайма Джейми трижды отклеился от защитников и выскакивал прямо на Бекера – сэйв, перекладина, удачное действие бразильца на перехвате.

Стоит отметить, что Джеймс Милнер не сыграл даже 20 минут – хавбек получил повреждение и уступил место на поле Тьяго Алькантаре. Лучший момент "красные" оформили на экваторе 45-минутки – Шмейхель удачно выбросил руку в сторону и не позволил снаряду оказаться в сетке после удара Бобби Фирмино в упор. Добавим, что Каспер провел 100-й подряд поединок в АПЛ.

100 - Kasper Schmeichel is set to play in his 100th consecutive Premier League game. This is the longest current such run of any player in the competition, whilst it will be the first time a player has appeared in 100 successive Premier League matches for Leicester. Ever-present. pic.twitter.com/DEB0a35o7F — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021

Вторую половину открыл "Лестер", хозяева сделали несколько не слишком опасных вылазок к владениям "Ливерпуля". Правда, и гости очень быстро забрали инициативу обратно: на 57-й минуте Трент попал в перекладину со штрафного, а в середине тайма Мо Салах пробил на исполнение в аккурат в боковую сетку ворот Шмейхеля (0:1).

Дальше "красные" словно забыли о том, что тактика "Лестера" требует от них максимальной концентрации, и справедливо поплатились за свои ошибки. Барнс за линией штрафной площадки упал из-за контакта с Алькантарой – сначала Тейлор указал на 11-метровый, однако VAR помог восстановить справедливость. Тем не менее, пенальти не понадобился, Мэддисон забил со стандарта (1:1) – после очередной порции странных линий от Paint (просим прощения, VAR) арбитр гол засчитал.

Казалось бы, завершающий отрезок встречи пройдет в попытках "Ливерпуля" вновь выйти вперед, но сперва Кабак и Алиссон вылетели друг на друга и дали Варди забить 12-й гол в розыгрыше (2:1), а затем все тот же Барнс точно покатил сферу под острым углом (3:1). Это был трехсотый поединок для "красных" под началом Клоппа, он завершился очередным поражением для гранда.

FT: Leicester 3-1 Liverpool



Three straight Premier League defeats for the champions ???? pic.twitter.com/Wy0HOdxAjw — B/R Football (@brfootball) February 13, 2021

АПЛ, 24-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Лестер" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Мэддисон (78), Варди (81), Барнс (85) – Салах (67)

"Лестер": Шмейхель – Амарти, Эванс, Сеюнджу, Перрейра – Ндиди, Тилеманс (Чоудри, 87), Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90 – обратная замена), Мэддисон, Барнс – Варди

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго Алькантара, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) – Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Эванс (43) – Джонс (24), Кабак (71)