Кошмар мерсисайдцев продолжается. АПЛ. Лестер – Ливерпуль 3:1

Озан Кабак запомнит 13 февраля 2021-го как дебют за "Ливерпуль" – в остальном Клопп не удивил составом, Тьяго закономерно остался на скамейке ввиду не самой убедительной игры в последних матчах. Роджерс также не мудрил и выставил на битву против бывшей команды сильнейших футболистов.

Уже в начале встречи соседи по таблице определили сценарий на первый тайм: "Ливерпуль" давит, контрпрессингует, не позволяет игрокам "Лестера" принимать мяч лицом к воротам Алиссона; в свою очередь "лисы" ищут забросами за спину Джейми Варди, пытаются пользоваться ошибками мерсисайдцев в обороне и с треском, но отбиваются от их напора. Выйти со своей половины поля через короткий пас у хозяев не получалось, зато под занавес тайма Джейми трижды отклеился от защитников и выскакивал прямо на Бекера – сэйв, перекладина, удачное действие бразильца на перехвате.

Стоит отметить, что Джеймс Милнер не сыграл даже 20 минут – хавбек получил повреждение и уступил место на поле Тьяго Алькантаре. Лучший момент "красные" оформили на экваторе 45-минутки – Шмейхель удачно выбросил руку в сторону и не позволил снаряду оказаться в сетке после удара Бобби Фирмино в упор. Добавим, что Каспер провел 100-й подряд поединок в АПЛ.

