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Кошмар мерсисайдцев продолжается. АПЛ. Лестер – Ливерпуль 3:1

Англия
(1 голосов)

"Лисы" забили всего на один мяч меньше, чем "Сити"

Кошмар мерсисайдцев продолжается. АПЛ. Лестер – Ливерпуль 3:1

LFC

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Озан Кабак запомнит 13 февраля 2021-го как дебют за "Ливерпуль" – в остальном Клопп не удивил составом, Тьяго закономерно остался на скамейке ввиду не самой убедительной игры в последних матчах. Роджерс также не мудрил и выставил на битву против бывшей команды сильнейших футболистов.

Уже в начале встречи соседи по таблице определили сценарий на первый тайм: "Ливерпуль" давит, контрпрессингует, не позволяет игрокам "Лестера" принимать мяч лицом к воротам Алиссона; в свою очередь "лисы" ищут забросами за спину Джейми Варди, пытаются пользоваться ошибками мерсисайдцев в обороне и с треском, но отбиваются от их напора. Выйти со своей половины поля через короткий пас у хозяев не получалось, зато под занавес тайма Джейми трижды отклеился от защитников и выскакивал прямо на Бекера – сэйв, перекладина, удачное действие бразильца на перехвате.

Стоит отметить, что Джеймс Милнер не сыграл даже 20 минут – хавбек получил повреждение и уступил место на поле Тьяго Алькантаре. Лучший момент "красные" оформили на экваторе 45-минутки – Шмейхель удачно выбросил руку в сторону и не позволил снаряду оказаться в сетке после удара Бобби Фирмино в упор. Добавим, что Каспер провел 100-й подряд поединок в АПЛ.

Вторую половину открыл "Лестер", хозяева сделали несколько не слишком опасных вылазок к владениям "Ливерпуля". Правда, и гости очень быстро забрали инициативу обратно: на 57-й минуте Трент попал в перекладину со штрафного, а в середине тайма Мо Салах пробил на исполнение в аккурат в боковую сетку ворот Шмейхеля (0:1).

Дальше "красные" словно забыли о том, что тактика "Лестера" требует от них максимальной концентрации, и справедливо поплатились за свои ошибки. Барнс за линией штрафной площадки упал из-за контакта с Алькантарой – сначала Тейлор указал на 11-метровый, однако VAR помог восстановить справедливость. Тем не менее, пенальти не понадобился, Мэддисон забил со стандарта (1:1) – после очередной порции странных линий от Paint (просим прощения, VAR) арбитр гол засчитал.

Казалось бы, завершающий отрезок встречи пройдет в попытках "Ливерпуля" вновь выйти вперед, но сперва Кабак и Алиссон вылетели друг на друга и дали Варди забить 12-й гол в розыгрыше (2:1), а затем все тот же Барнс точно покатил сферу под острым углом (3:1). Это был трехсотый поединок для "красных" под началом Клоппа, он завершился очередным поражением для гранда.

АПЛ, 24-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Лестер" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Мэддисон (78), Варди (81), Барнс (85) – Салах (67)

"Лестер": Шмейхель – Амарти, Эванс, Сеюнджу, Перрейра – Ндиди, Тилеманс (Чоудри, 87), Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90 – обратная замена), Мэддисон, Барнс – Варди

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго Алькантара, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) – Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Эванс (43) – Джонс (24), Кабак (71)

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
13.02.2021 в 16:54
кошмар?? ребятки, кошмар будет, когда Ливер окажется там, где была Боруссия, когда Клопп уходил... История повторяется и судя по всему еще более крутое падение просто неизбежно
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 16:50
Лестер вместе с Варди заслуживает уважения!!! Желаю ему удержаться в зоне ЛЧ как минимум!!!
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kalan-86 (Анкара)
13.02.2021 в 16:50
Вау, посыпался Ливер конкретно. Похоже Клопп не может избежать крутых пике со своими клубами, после успешных сезонов. Чемпионство они уже точно отдали.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 16:52
Говорили , что Ливер зависим от Салаха. Ни фи.га! Ливер зависим от Ван Дейка! Он выбыл- и выбыл Ливер...
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metall5291 (Kharkiv)
13.02.2021 в 16:34
Болел за Лестер, поэтому весьма доволен.
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