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Зидан: Желаю Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Моуриньо

Англия
(2 голосов)

У валлийца конфликт с португальским наставником

Зидан: Желаю Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Моуриньо

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, который выступает за "шпор" на правах аренды.

– Что скажете об отношениях Жозе Моуринью и Бэйла?

– Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Я не знаю, что у них случилось с Моуринью. Я надеюсь, что у Гарета все хорошо, как у всех наших игроков, - рассказал наставник "сливочных".

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Ранее, была информация, что Моуриньо недоволен игровой формой валлийца. В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Бэйл провел 6 матчей и отметился 1 забитым мячем.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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dazo26
13.02.2021 в 16:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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