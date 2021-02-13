Зидан: Желаю Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Моуриньо

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, который выступает за "шпор" на правах аренды.

– Что скажете об отношениях Жозе Моуринью и Бэйла?

– Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Я не знаю, что у них случилось с Моуринью. Я надеюсь, что у Гарета все хорошо, как у всех наших игроков, - рассказал наставник "сливочных".

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Ранее, была информация, что Моуриньо недоволен игровой формой валлийца. В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Бэйл провел 6 матчей и отметился 1 забитым мячем.