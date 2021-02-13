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Клопп достиг отметки в 300 матчей у руля Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Очередное достижение для немца

Клопп достиг отметки в 300 матчей у руля Ливерпуля

kloppo

Новина українською

"Лестер" на данный момент принимает "Ливерпуль" в рамках поединка Английской Премьер Лиги. Эта игра стала 300-й для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа в статусе наставника команды.

Немец стал девятым тренером в истории, кому покорилась такая отметка.

Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. С тех пор он добыл с командой чемпионство АПЛ, трофей Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Также он дважды подряд признавался тренером года по версии ФИФА.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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dazo26
13.02.2021 в 16:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 16:18
... и проиграл Лестеру
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