Клопп достиг отметки в 300 матчей у руля Ливерпуля

"Лестер" на данный момент принимает "Ливерпуль" в рамках поединка Английской Премьер Лиги. Эта игра стала 300-й для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа в статусе наставника команды.

Немец стал девятым тренером в истории, кому покорилась такая отметка.

Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. С тех пор он добыл с командой чемпионство АПЛ, трофей Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Также он дважды подряд признавался тренером года по версии ФИФА.