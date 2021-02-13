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Клопп достиг отметки в 300 матчей у руля Ливерпуля
Очередное достижение для немца
kloppo
"Лестер" на данный момент принимает "Ливерпуль" в рамках поединка Английской Премьер Лиги. Эта игра стала 300-й для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа в статусе наставника команды.
Our boss ❤️ pic.twitter.com/p5FSHxOHWj— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021
Немец стал девятым тренером в истории, кому покорилась такая отметка.
Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. С тех пор он добыл с командой чемпионство АПЛ, трофей Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Также он дважды подряд признавался тренером года по версии ФИФА.
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