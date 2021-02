Матч с Лестером стал для Мане 200-м в составе Ливерпуля

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде проиграл "Лестеру" 1:3.

Вингер "красных" Садио Мане вышел на этот поединок в старте команды Юргена Клоппа и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала 200-й для сенегальского футболиста в составе "Ливерпуля".

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний Садио провел 30 поединков, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2015-го года.

2️⃣0️⃣0️⃣ appearances in ???????????? for our Sadio Mane! ????#LEILIV | #LFC pic.twitter.com/L2jn8jkfZO