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Матч с Лестером стал для Мане 200-м в составе Ливерпуля

Англия
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Сенегалец полностью отыграл поединок против "лис"

Матч с Лестером стал для Мане 200-м в составе Ливерпуля

Faisal HQ

Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде проиграл "Лестеру" 1:3.

Вингер "красных" Садио Мане вышел на этот поединок в старте команды Юргена Клоппа и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала 200-й для сенегальского футболиста в составе "Ливерпуля".

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний Садио провел 30 поединков, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2015-го года.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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