Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч с Лестером стал для Мане 200-м в составе Ливерпуля
Сенегалец полностью отыграл поединок против "лис"
Faisal HQ
В матче 24-го тура чемпионата Англии
Вингер "красных" Садио Мане вышел на этот поединок в старте команды Юргена Клоппа и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала 200-й для сенегальского футболиста в составе "Ливерпуля".
В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний Садио провел 30 поединков, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2015-го года.
2️⃣0️⃣0️⃣ appearances in ???????????? for our Sadio Mane! ????#LEILIV | #LFC pic.twitter.com/L2jn8jkfZO— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021
Популярное сейчас
- Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь
- Решение по Селезневу, нидерландец в Ворскле, трансфер Баварии. Главные новости за 12 февраля
- Гвардиола: Не понимаю, почему мы должны играть с Тоттенхэмом, а потом с Эвертоном, если мы уже чемпионы
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО