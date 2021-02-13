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Новичок Ливерпуля стал пятым травмированным центральным защитником в команде
Всего в лазарете находятся девять футболистов
Eurosport
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что новоиспеченный игрок команды Бен Дэвис получил травму и выбыл из состава на неопределенный срок. Таким образом, он стал пятым центральным защитником "мерсисайдцев", который попал в лазарет. Сейчас там находятся Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джо Гомес и Фабинью.
Кроме защитников из-за травм не играют Наби Кейта, Диогу Жота и Дивок Ориги. Также в сегодняшнем матче против "Лестера" полузащитник Джеймс Милнер провел всего 15 минут и был заменен на Тьяго Алькантару. Всего в лазарете сейчас девять подопечных Юргена Клоппа.
После 24-го тура "Ливерпуль" занимает четвертое место в АПЛ, уступая "Манчестер Сити" 10-ю очками, который имеет в запасе еще два матча.
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