АПЛ. Кристал Пэлас на своем поле с крупным счетом уступает Бернли

Интересная получилась игра - хозяева больше контролировали мяч и атаковали, а гости забывали голы. Тем не менее, в атакующих действиях "Кристал Пэлас" выглядел не очень убедительно, создал не более пяти относительно опасных моментов, реализовать которые не удалось. Не серьезно отнеслись к дебюту встречи "орлы", словно не успели собраться и находились еще в раздевалке.

"Бернли" реализовал два своих первых момента, после чего стало играть намного легче. Йоханн Гудмундссон оказался самым расторопным в штрафной лондонцев и застал в расплох защитников и голкипера. Еще через пять минут Родригес поразил цель, угловой удачно разыграли подопечные Шона Дайча.

В начале второго тайма Лоутон добил "орлов". При счете 3:0 стало понятно, что "Кристал Пэлас" уже не сможет спасти игру. Более того, даже на гол престижа хозяева не сподобились. Таким образом, "Бернли" отдаляется от зоны вылета и теперь находится на расстоянии всего трех очков от соперника по туру. А команда Ходжсона проигрывает во втором подряд матче (не забив в них ни одного мяча) и показывает очень неуверенный, беззубый футбол.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Бернли 0:3

Голы: Гудмундссон 5, Родригес 10, Лоутон 47

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 25. Эзе, 14. Айю, 20. Бентеке, 23. Батшуайи.

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 11. Макнил, 19. Родригес.