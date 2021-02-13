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Сульшер: Я внимательно слежу за Холандом
Норвежский тандем объединится снова?
INSTAGRAM – ERLING HAALAND
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал игру своего соотечественника - норвежца Эрлинга Холанда:
"Я уверен, что Эрлинг сделает фантастическую карьеру, и я всегда об этом говорил. Я внимательно слежу за ним. Мы провели вместе почти два года. Это было фантастическое время.
В него обязательно будет замечательная карьера в сборной и в клубе. Он невероятно хорошо играет в "Дортмунде", поэтому мы увидим, что он куда-то перейдет. Как соотечественник, и тот, кто с ним работал, то мне, конечно, здорово видеть, что у него все так хорошо", - сказал наставник.
Оба норвежца работали вместе в 2016-2019 гг в "Молде". Под руководством Сульшера нападающий забил 20 голов и отдал семь ассистов в 50-ти матчах.
Сейчас ориентировочная стоимость Эрлинга Холанда составляет 110 млн евро по данным аналитического портала Transfermarkt. Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до лета 2024-го года, однако одна из опций в соглашении указывает на то, что за два года до окончания действия договора норвежца могут выкупить за клаусулу размером в 75 млн евро.
В этом сезоне форвард провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 23-ю голами и семью ассистами. В среднем ему нужно 67 минут на одно результативное действие.
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