Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгер: Я предлагал Варди много денег. У Джейми черты великого форварда
Французский тренер лестно отозвался о нападающем "лис"
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями насчет нападающего "Лестера" Джейми Варди.
"Он никогда не выпадает из игры, а это черта великих форвардов. Они уверены, что в какой-то момент сумеют забить. И даже упустив шанс забить, они остаются в игре.
Если следить за топ-форвардами, то можно заметить, что они находятся в движении тогда, когда остальные просто стоят в штрафной. У Варди есть эта черта. Он из тех, кто читает ситуацию раньше прочих, лучше предугадывает, куда пойдет мяч, быстрее понимает, что происходит, чем другие люди.
В свое время я предлагал Варди много денег. "Лестер" предложил ему более длинный контракт и примерно те же деньги, если не большие", – рассказал Венгер.
Сегодня английский форвард отметился голом
Популярное сейчас
- Динамо отрывается от Шахтера, Заря догоняет Десну. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Матч Колос – Шахтёр перенесён из-за непогоды
- Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО