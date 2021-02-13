Венгер: Я предлагал Варди много денег. У Джейми черты великого форварда

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями насчет нападающего "Лестера" Джейми Варди.

"Он никогда не выпадает из игры, а это черта великих форвардов. Они уверены, что в какой-то момент сумеют забить. И даже упустив шанс забить, они остаются в игре.

Если следить за топ-форвардами, то можно заметить, что они находятся в движении тогда, когда остальные просто стоят в штрафной. У Варди есть эта черта. Он из тех, кто читает ситуацию раньше прочих, лучше предугадывает, куда пойдет мяч, быстрее понимает, что происходит, чем другие люди.

В свое время я предлагал Варди много денег. "Лестер" предложил ему более длинный контракт и примерно те же деньги, если не большие", – рассказал Венгер.