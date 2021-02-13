Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0. Очевидно, что невероятно

Впервые "Тоттенхэм" с Моуриньо проиграл "Ман Сити" Гвардиоле, и не просто проиграл, а уступил по всем статьям, и могло все завершиться для гостей из столицы с намного более крупным счетом. Блестящий матч провел Гюндоган, который воспользовался тем, что Де Брюйне и Агуэро сейчас не могут помочь "горожанам", и стал настоящим лидером команды. А также Фоден, Стерлинг, Родри, Жезус старались и оставили положительное впечатление, плюс счастливый талисман Гвардиолы - Александр Зинченко. Когда играет украинский легионер, "Ман Сити" просто не остановить. В этом конкретном матче Зинченко выглядел как никогда смело, нанес несколько ударов и брал игру на себя. Солидная победа хозяев, можно даже утверждать - победа на классе.

Разница в классе сказывалась с первых минут. Возможно, не хватало мотивации и настроя "шпорам", возможно, физическая форма подвела, а также психологическое состояние у команд разное. Все же "Тоттенхэм" проиграл в пяти из шести последних матчей. И "Ман Сити" взял лондонцев тепленькими. Фоден, Жезус, Конселу стали расшатывать оборону соперника на первых минутах. Зинченко оказался в штрафной, хотя не решился пробить. Потом украинец пробил, но попал в защитника.

Стоит признать, что пару-тройка возможностей забить была и у "Хотспур", чего только стоит удар Кейна на 15-й минуте, когда каркас ворот спас хозяев. Но тут же отметим, что за счет одного Кейна невозможно обыграть "Ман Сити". Поддержки форварду очень не хватало, один в поле не воин, и этот матч показал почему.

Положение "Тоттенхэма" стало печальным после того, как Хейбьерг нарушил правила в свой штрафной, а по-другому сдержать Гюндогана было невозможно. Пенальти исполнил Родри, немного неуверенно пробил испанец, Льорис достал мяч, но от его руки круглый залетел в сетку.

Счет 2:0 мог делать все тот же Гюндоган, его выстрел в последний момент заблокировал защитник. А затем Жезус добивал и чуть выше послал мяч, который коснулся перекладины. Второй гол откровенно назревал, только чудом держался "Тоттенхэм". Держался до 50-й минуты. В штрафной "горожане" разыгрывали мяч, как хотели, у Сткрлинга получился удобный пас на Гюндогана и Илкай нанес мощный удар в ближний угол. Снова от руки Льориса мяч нырнул в сетку.

Неожиданно слабое впечатление произвел Сон Мин, кореец несколько раз потерял мяч на ровном месте. Не удалось несколько проходов ему, конечно, опекали его очень плотно. Скорее всего, именно поддержки Сон Мина не хватило Кейну. Больше отметить у гостей некого, может только Ламелу, который слишком старался, заработал несколько фолов и заслуженный "горчичник".

"Ман Сити" продолжал показывать свой футбол, уверенно контролировал мяч, всю игру держал под полным контролем. Показательна в этом плане статистика владения мячом и ударов по воротам, более чем в два раза "горожане" перестреляли "шпор".

Третий гол на счету героя встречи, словно издеваясь, Гюндоган обыграл в штрафной Санчеса, и нанес удар мимо Льориса. Ни один другой вратарь не мог бы взять удар с близкого расстояния. И Льорис не смог.

На последних минутах Бэйл наносил удар в падении (чуть ли не единственный шанс забить гол-престижа), но и Стерлинг на 89-й минуте здорово обыграл двух и пробил по центру. Тут Льорис не дрогнул. На большее "Тоттенхэм" рассчитывать не может, оставаясь на неудовлетворительном восьмом месте. "Ман Сити" лидер с комфортным отрывом от ближайших преследователей.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри 23 (пен.), Гюндоган 50, Гюндоган 66

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 5. Стоунз, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 20. Силва, 47. Фоден, 8. Гюндоган (Торрес 69), 9. Жезус (Марез 80).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 33. Дэвис, 39. Танганга, 5. Хейбьерг, 11. Ламела (Бэйл 72), 27. Лукас Моура (Алли 46), 28. Ндомбеле (Сиссоко 64), 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Предупреждения: Силва 29 - Ламела 66, Дайер 77, Дэвис 90