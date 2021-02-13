Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Команды Моуриньо умеют создавать шансы из воздуха, но мы сыграли как хотели
Наставник "горожан" подвел итоги победы над "шпорами"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 24-го тура АПЛ.
"Мы заслужили победу. "Шпоры" попали в штангу, и это могло повернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели. У "Тоттенхэма" есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из воздуха. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.
У нас есть своя манера игры, которой мы будем придерживаться. Надо быть терпеливыми, очень терпеливыми. Спокойными. Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим. Наносить удары с точки у нас будет настоящий специалист. Нужно лишь потренироваться.
Если говорить об Эдерсоне и пенальти – смотрите, он отдал голевой пас на 60-70 метров. Думаю, он забьет с одиннадцати!" – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Динамо отрывается от Шахтера, Заря догоняет Десну. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Матч Колос – Шахтёр перенесён из-за непогоды
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Новости по теме
- 22:37 Зарубежные Гвардиола: Тоттенхэм всего несколько раз убежал в контратаки - и мы проиграли
- 14:22 Прогнозы на футбол А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- 08:51 Зарубежные "Красная Зинченко – ключевой момент матча". Пеп сказал, что предупреждал украинца о желтой в перерыве