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Гвардиола: Команды Моуриньо умеют создавать шансы из воздуха, но мы сыграли как хотели

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги победы над "шпорами"

Гвардиола: Команды Моуриньо умеют создавать шансы из воздуха, но мы сыграли как хотели

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 24-го тура АПЛ.

"Мы заслужили победу. "Шпоры" попали в штангу, и это могло повернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели. У "Тоттенхэма" есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из воздуха. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.

У нас есть своя манера игры, которой мы будем придерживаться. Надо быть терпеливыми, очень терпеливыми. Спокойными. Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим. Наносить удары с точки у нас будет настоящий специалист. Нужно лишь потренироваться.

Если говорить об Эдерсоне и пенальти – смотрите, он отдал голевой пас на 60-70 метров. Думаю, он забьет с одиннадцати!" – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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