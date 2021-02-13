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АПЛ. Брайтон - Астон Вилла 0:0. Ничья имени Эмилиано Мартинеса

Англия
(1 голосов)

Хозяевам не хватило фарта и мастерства

АПЛ. Брайтон - Астон Вилла 0:0. Ничья имени Эмилиано Мартинеса

AFP | Flashscore

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Английская Премьер Лига, 24-й тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

"Брайтон" - "Астон Вилла" 0:0

Брайтон: Санчес - Уайт, Данк, Берн - Велтман, Гросс, Биссума, Альзате (Лаллана 62) - Макаллистер - Троссард, Моуп (Уэлбек 80).

Астон Вилла: Мартинес - Кэш (Аль-Мухаммади 61), Нгойо, Мингс, Таргетт - Макгинн, Луиз - Траоре (Трезеге 66), Баркли (Сансон 76), Грилиш - Уоткинс.

Предупреждения: Альзате 20, Троссард 77 - Грилиш 21, Луиз 70, Сансон 89

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Брайтон энд Хоув Альбион
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