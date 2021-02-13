Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон - Астон Вилла 0:0. Ничья имени Эмилиано Мартинеса
Хозяевам не хватило фарта и мастерства
AFP | Flashscore
Английская Премьер Лига, 24-й тур
"Амекс Стэдиум" (Брайтон)
"Брайтон" - "Астон Вилла" 0:0
Брайтон: Санчес - Уайт, Данк, Берн - Велтман, Гросс, Биссума, Альзате (Лаллана 62) - Макаллистер - Троссард, Моуп (Уэлбек 80).
Астон Вилла: Мартинес - Кэш (Аль-Мухаммади 61), Нгойо, Мингс, Таргетт - Макгинн, Луиз - Траоре (Трезеге 66), Баркли (Сансон 76), Грилиш - Уоткинс.
Предупреждения: Альзате 20, Троссард 77 - Грилиш 21, Луиз 70, Сансон 89
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Олимпик 3:1. Обзор матча и видео голов
- Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сугробы снега. Олимпик показал предматчевую подготовку стадиона имени Лобановского
- Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...