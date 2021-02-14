Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал озвучил Арсеналу цену, за которую отпустит Себальоса
22 миллиона – антикризисное предложение от "сливочных"
"Реал" озвучил для коллег из "Арсенала" ценник, за который королевский клуб готов отпустить Дани Себальоса.
Напомним, 24-летний хавбек уже второй сезон выступает за "канониров" на правах аренды. Изначально на "Сантьяго Бернабеу" возлагали большие надежды на Себальоса и лишь отправляли Дани в Англию за практикой, не оставляя "Арсеналу" опции выкупа.
Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Реал" изменил свое отношение и готов продать Себальоса за 22 млн. фунтов. Интерес к игроку также проявляет "Бетис".
В этой кампании Премьер-Лиги Дани отметился 10 появлениями в стартовом составе "канониров", отдав одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!
- Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма
- Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0. Очевидно, что невероятно
- Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО