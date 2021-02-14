Реал озвучил Арсеналу цену, за которую отпустит Себальоса

"Реал" озвучил для коллег из "Арсенала" ценник, за который королевский клуб готов отпустить Дани Себальоса.

Напомним, 24-летний хавбек уже второй сезон выступает за "канониров" на правах аренды. Изначально на "Сантьяго Бернабеу" возлагали большие надежды на Себальоса и лишь отправляли Дани в Англию за практикой, не оставляя "Арсеналу" опции выкупа.

Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Реал" изменил свое отношение и готов продать Себальоса за 22 млн. фунтов. Интерес к игроку также проявляет "Бетис".

В этой кампании Премьер-Лиги Дани отметился 10 появлениями в стартовом составе "канониров", отдав одну результативную передачу.