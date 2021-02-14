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Реал озвучил Арсеналу цену, за которую отпустит Себальоса

Англия
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22 миллиона – антикризисное предложение от "сливочных"

Реал озвучил Арсеналу цену, за которую отпустит Себальоса

Новина українською

"Реал" озвучил для коллег из "Арсенала" ценник, за который королевский клуб готов отпустить Дани Себальоса.

Напомним, 24-летний хавбек уже второй сезон выступает за "канониров" на правах аренды. Изначально на "Сантьяго Бернабеу" возлагали большие надежды на Себальоса и лишь отправляли Дани в Англию за практикой, не оставляя "Арсеналу" опции выкупа.

Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Реал" изменил свое отношение и готов продать Себальоса за 22 млн. фунтов. Интерес к игроку также проявляет "Бетис".

В этой кампании Премьер-Лиги Дани отметился 10 появлениями в стартовом составе "канониров", отдав одну результативную передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дани Себальос
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