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Клопп признал, что чемпионская гонка для Ливерпуля закончена

Англия
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"Сити" по старой привычке вновь мчится к титулу

Клопп признал, что чемпионская гонка для Ливерпуля закончена

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Лестера" (1:3) признал, что его команда выбыла из чемпионской гонки.

"Означает ли этот результат, что "Ливерпуль" лишился шансов защитить титул? Да. Если честно, я не думаю, что мы сможем отыграть это отставание в текущем году.

Мы должны выигрывать футбольные матчи, и во многом наша игра сегодня была очень хороша. Нам нужно постараться избегать ошибок и недопониманий — сегодня было две таких ситуации, и мы пропустили два гола. Результаты имеют огромную зависимость от качества игры, и сегодня мы были достаточно хороши для победы, за исключением пары ошибок в концовке.

Во вторник нас ждет тяжелый матч против "РБ Лейпциг", а затем дерби в следующий уикенд. Мы думаем только об этом", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Отставание "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" составляет 13 очков. При этом "горожане" ещё и имеют матч в запасе.

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В статье: Ливерпуль
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