Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассист Эдерсона и неудержимый Гюндоган. Ман Сити - Тоттенхэм 3:0. Видео голов и обзор матча
Зинченко провел на поле всю игру
AFP | Flashscore
"Манчестер Сити" в рамках 24-го тура АПЛ с разгромным счетом 3:0 победил "Тоттенхэм" на своем поле. Уже в начале матча Кейн ударом со штрафного мог открыть счет, однако попал в штангу. Через несколько минут "горожане" заработали шанс пробить с "точки". Приговор взялся исполнять очередной пенальтист команды – Родри, пробив в левый угол ворот.
Во втором тайме дубль оформил лучший бомбардир “голубых” Гюндоган. Заметим, что один из ассистов на немца выполнил голкипер "МС" Эдерсон.
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0
Голы: Родри 23 (пен.), Гюндоган 50, 66
Популярное сейчас
- Динамо отрывается от Шахтера, Заря догоняет Десну. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Удар по лидеру. ВИДЕО классного гола Специи, что заставил капитулировать Милан
- Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
- Гвардиола: Не понимаю, почему мы должны играть с Тоттенхэмом, а потом с Эвертоном, если мы уже чемпионы
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО