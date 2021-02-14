Ассист Эдерсона и неудержимый Гюндоган. Ман Сити - Тоттенхэм 3:0. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" в рамках 24-го тура АПЛ с разгромным счетом 3:0 победил "Тоттенхэм" на своем поле. Уже в начале матча Кейн ударом со штрафного мог открыть счет, однако попал в штангу. Через несколько минут "горожане" заработали шанс пробить с "точки". Приговор взялся исполнять очередной пенальтист команды – Родри, пробив в левый угол ворот.

Во втором тайме дубль оформил лучший бомбардир “голубых” Гюндоган. Заметим, что один из ассистов на немца выполнил голкипер "МС" Эдерсон.

Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри 23 (пен.), Гюндоган 50, 66