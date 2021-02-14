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Ассист Эдерсона и неудержимый Гюндоган. Ман Сити - Тоттенхэм 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Зинченко провел на поле всю игру

Ассист Эдерсона и неудержимый Гюндоган. Ман Сити - Тоттенхэм 3:0. Видео голов и обзор матча

AFP | Flashscore

Новина українською

"Манчестер Сити" в рамках 24-го тура АПЛ с разгромным счетом 3:0 победил "Тоттенхэм" на своем поле. Уже в начале матча Кейн ударом со штрафного мог открыть счет, однако попал в штангу. Через несколько минут "горожане" заработали шанс пробить с "точки". Приговор взялся исполнять очередной пенальтист команды – Родри, пробив в левый угол ворот.

Во втором тайме дубль оформил лучший бомбардир “голубых” Гюндоган. Заметим, что один из ассистов на немца выполнил голкипер "МС" Эдерсон.

Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри 23 (пен.), Гюндоган 50, 66

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Сетанта Спортс

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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
14.02.2021 в 14:16
Непонятно от чего ныл Моур - пенальти был 100%-й
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