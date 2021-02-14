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Сульшер: Хендерсон может стать первым номером МЮ
Наставник верит в Дина Хендерсона
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что Дин Хендерсон все ближе к тому, чтобы вытеснить Давида Де Ха из стартового состава.
"Каждый знает, что он должен проявлять себя, чтобы быть в команде. На каждой позиции у нас есть минимум двое игроков, которые чувствую себя основными, и вратарская позиция — не исключение.
Все зависит от того, как ты играешь и что даешь команде. Мы сознательно вернули Дина, желая создать настоящую конкуренцию на последнем рубеже, и мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне команды, потому что, когда бы он ни играл, он играет очень хорошо", — цитирует Сульшера Daily Mail.
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