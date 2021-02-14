  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Хендерсон может стать первым номером МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Хендерсон может стать первым номером МЮ

Англия
(1 голосов)

Наставник верит в Дина Хендерсона

Сульшер: Хендерсон может стать первым номером МЮ

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что Дин Хендерсон все ближе к тому, чтобы вытеснить Давида Де Ха из стартового состава.

"Каждый знает, что он должен проявлять себя, чтобы быть в команде. На каждой позиции у нас есть минимум двое игроков, которые чувствую себя основными, и вратарская позиция — не исключение.

Все зависит от того, как ты играешь и что даешь команде. Мы сознательно вернули Дина, желая создать настоящую конкуренцию на последнем рубеже, и мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне команды, потому что, когда бы он ни играл, он играет очень хорошо", — цитирует Сульшера Daily Mail.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кот2021 (Николаев)
14.02.2021 в 14:20
Или это влияние ковида, когда команды сознательно вынуждены разгружать зп ведомости, или Сульшер сознательно делает ставку на молодежь и воспитанников - что-то похожее на МЮ САФа и Арсенал Венгера. Лично меня это не может не радовать.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...