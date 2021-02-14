Фред проведёт сотый матч за Манчестер Юнайтед

Фред выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в выездном матче против "Вест Бромвич Альбион".

Примечательно, что для экс-игрока "Шахтёра" эта игра станет сотой в футболке "красных дьяволов".

Фред перебрался в МЮ в 2018-м году за 59 миллионов евро по данным Transfermarkt. Сейчас этот ресурс оценивает его трансферную стоимость в 20 миллионов.

Матч ВБА – МЮ начнётся в 16:00.