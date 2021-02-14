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Де Брюйне может вернуться на следующей неделе

Англия
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Но Гвардиола не хочет спешить

Де Брюйне может вернуться на следующей неделе

AFP | Flashscore

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне уже на следующей неделе может вернуться в общую группу. Об этом заявил наставник "горожан" Пеп Гвардиола:

"Врачи сказали мне, что он вернется на следующей неделе. Если он сможет начать тренироваться с командой на следующей неделе, то это хорошие новости для нас.

Его восстановление проходит хорошо, но в любой момент его темпы могут снизиться. Я сказал и врачам, и самому Кевину, что мы не забыли, что произошло, когда мы во второй раз выиграли Премьер-лигу. Кевин был травмирован почти весь сезон. У него было мышечное повреждение, затем он вернулся и снова дернул мышцу. Я не хочу рисковать", - сказал испанец.

Бельгиец получил травму в матче против "Астон Виллы" 20 января, и с тех пор пропустил семь игр. Всего на его счету в этом сезоне 23 матча, в которых он отдал 15 ассистов и забил три гола.

На его позиции эти семь поединков играл Илкай Гюдоган. За этот период немец отличился семью мячами и тремя результативными передачами. Гвардиола отметил, что найти им обоим место на поле - не проблема.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports

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