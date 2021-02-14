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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Немного лучше, чем ничего
Возвращается команда Сульшера на второе место, но отрыв от "Ман Сити" увеличивается
Фото - skysports.com
Гости не услышали сигнал арбитра про начало игры, только готовились начать матч, вспоминали установки тренера и настраивались, а хозяева уже забили гол. От Галлахера прошел навес на Дьяна, мощный форвард продавил защитника и головой пробил без шансов для Де Хеа.
Конечно, сразу после пропущенного мяча манкунианцы бросились вперед и обрушили на ворота Джонстона настоящий шквал атак. Тем не менее, "дрозды" умело оборонялись и даже позволяли себе иногда проводить острые контрвыпады. Снодгросс мог забивать второй мяч "Вест Брома", тут уже выручил голкипер, Де Хеа взял сложный удар.
"Ман Юнайтед" добавил и отыгрался после атаки, которую начал Магуайр. Продолжил на левом фланге комбинацию Шоу, у Люка получился хороший навес на Фернандеша в центр штрафной, португалец положил корпус и пробил. Незначительным пространством в штрафной воспользовался Бруно - 1:1.
Подопечные Сульшера продолжили нагнетать и во втором тайме, но по моментам игра была примерно равной. Перерйра не использовал шанс на 54-й минуте, Фернандеш не забил на 58-й. Затем Аджайи нарушил правила, арбитр указал на 11 метров, решил пересмотреть видеоповтор и пенальти отменил.
Напряжение возростало ближе к концу встречи. "МЮ" рискнул, большими силами атаковал, пробивали Мактоминей и Гринвуд, немного им не хватило. Тут же стоит отметить, что не часто получалось у гостей доводить атаку до удара. Наиболее реальная возможность вырвать три очка возникла у Магуайера в дополнительное время, головой в самый угол он попал, Джонстон достал мяч кончиками пальцев, еще и штанга помогла хозяевам.
Эта ничья совершенно не помогает "ВБА", команда Эллардайса находится в зоне вылета и сохраняет только теоретические шансы остаться в Премьер-лиге. "МЮ" еще борется за первое место, но фактически, главная задача для Сульшера - выиграть путевку в Лигу Чемпионов. Догнать "Ман Сити" почти невозможно.
АПЛ. 24-й тур
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Дьян 2 - Фернандеш 45
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 22. Пелтьер, 18. Галлахер, 23. Снодграсс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.
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