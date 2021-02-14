Сульшер: Мы не отдадим титул Ман Сити так рано

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с аутсайдером АПЛ "Вест Бромом" и текущую ситуацию в АПЛ:

"Мы с самого начала знали, что это произойдет, знали, что они будут оказывать на нас давление, будут делать забросы в штрафную. Они сделали хороший навес - и парень отлично его замкнул.

Мы тоже забили свой гол в результате прессинга, но иногда никто из наших игроков не отходил к флангам, чтобы оказывать давление.

Нам нужно играть лучше, а сегодня мы организовали себе трудное начало матча. У нас было 90 минут на исправление ситуации, однако к концу первого тайма мы не могли найти нужный ритм.

Я говорил, что о нас не стоит говорить в контексте гонки за титулом - такие разговоры были комплиментом. Но мы не позволим "Сити" оторваться - у нас скоро матч с ним. Мы не отдадим титул так рано. Точно нет", - передает слова Сульшера BBC.