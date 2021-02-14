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Сульшер: Мы не отдадим титул Ман Сити так рано
Норвежец имеет хорошие амбиции
AS
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
"Мы с самого начала знали, что это произойдет, знали, что они будут оказывать на нас давление, будут делать забросы в штрафную. Они сделали хороший навес - и парень отлично его замкнул.
Мы тоже забили свой гол в результате прессинга, но иногда никто из наших игроков не отходил к флангам, чтобы оказывать давление.
Нам нужно играть лучше, а сегодня мы организовали себе трудное начало матча. У нас было 90 минут на исправление ситуации, однако к концу первого тайма мы не могли найти нужный ритм.
Я говорил, что о нас не стоит говорить в контексте гонки за титулом - такие разговоры были комплиментом. Но мы не позволим "Сити" оторваться - у нас скоро матч с ним. Мы не отдадим титул так рано. Точно нет", - передает слова Сульшера BBC.
После этой ничьей голубой "Манчестер" опережает красный на семь очков при матче в запасе. Отметим, что в среду подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с "Эвертоном".
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