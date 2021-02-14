Обамеянг оформил хет-трик и перешагнул за 200 голов в ТОП-5 лигах Европы

В матче 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома разгромил "Лидс" со счетом 4:2.

Форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил в этом поединке хет-трик - габонец забил с игры на 13-й и 45-й минутах, а также реализовал пенальти на 41-й минуте встречи.

Таким образом, 31-летний нападающий достиг отметки в 201 гол в рамках ТОП-5 лиг Европы. Для этого игроку понадобилось провести 369 матчей. Обамеянг за свою карьеру забил 2 мяча за "Лилль" и "Монако", 37 за "Сент-Этьен", 98 за дортмундскую "Боруссию" и 62 за "Арсенал".