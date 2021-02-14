Артета: Меня порадовало количество моментов и тип голов в игре с Лидсом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвел итоги победы над "Лидсом" в матче 24-го тура АПЛ.

"Я очень доволен итогом и очень рад за игру, которую мы показали против фантастической команды, которая умеет усложнять вашу жизнь. Мы хорошо справились.

В перерыве я сказал игрокам, что соперник не сдастся и приложит максимум усилий. Впереди 45 минут – и каждое единоборство нужно провести с полной отдачей.

Здорово, что мы забили четыре мяча. Меня порадовало количество созданных моментов и тип забитых мячей. Подобные голы придают уверенность в себе, когда ты играешь с командой, которая постоянно прессингует", – рассказал испанский наставник