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Артета: Меня порадовало количество моментов и тип голов в игре с Лидсом
Наставник "пушкарей" доволен игрой своих подопечных против команды Бьелсы
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвел итоги
"Я очень доволен итогом и очень рад за игру, которую мы показали против фантастической команды, которая умеет усложнять вашу жизнь. Мы хорошо справились.
В перерыве я сказал игрокам, что соперник не сдастся и приложит максимум усилий. Впереди 45 минут – и каждое единоборство нужно провести с полной отдачей.
Здорово, что мы забили четыре мяча. Меня порадовало количество созданных моментов и тип забитых мячей. Подобные голы придают уверенность в себе, когда ты играешь с командой, которая постоянно прессингует", – рассказал испанский наставник
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