АПЛ. Эвертон - Фулхэм 0:2. Тотальный провал хозяев

Английская Премьер Лига, 24-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Этот выигрыш стал для "Фулхэма" первым за 62 года на выезде против "Эвертона" в высших дивизионах Англии. С 1959-го года "ириски" победили 22 раза подряд, что является самой длинной похожей серией на Туманном Альбионе.

Уже на 10-й минуте "дачники" начали стирать с предматчевых заголовков слово "аутсайдер". Бобби Рид после розыгрыша углового попал в штангу. Через несколько минут его однофамилец Харрисон Рид пробил мимо ворот с довольно опасной точки вблизи линии штрафной. Через несколько минут Адемолу Лукман мог отличиться в воротах своей бывшей команды. Англичанин получил мяч в штрафной, положил двух соперников на газон, но пробил немного левее стойки ворот. Ни разу в створ команды за первые 45 минут так и не попали.

После перерыва "Фулхэм" снова выглядел лучшим, что и вылилось в гол: Джош Маджа замкнул в пустые ворота поперечную передачу от Ола Айны. Форвард стал вторым самым молодым автором забитого мяча, который впервые вышел в старте "дачников".

После гола хозяева не пытались успокоить игру, а наоборот снова побежали вперед. На 65-й минуте Гаррисон Рид пробил из-за пределов штрафной. Голкипер “Эвертона” Робин Ольсен перевел мяч в штангу, а круглый снаряд отскочил на ногу тому же Джошу Маджи, который оформил дубль. "Ириски" отыграли один гол, однако его автор Джошуа Кинг был в положении “вне игры”.

Игра без основного форварда Доминика Кальверта- Льюина сказалась. Вместо травмированного нападающего на острие атаки, а точнее в роли ложной девятки играл Гильфи Сигурдссон, который не справился с предоставленной ему задачей. Правда, именно исландец нанес первый удар "Эвертона" в створ ворот соперника на 79-й минуте.

"Ириски" с идентичным счетом 0:2 на “Гудисон Парк" проиграли 17-м и 18-м местам АПЛ: "Ньюкасла" и "Фулгему". В целом они набрали всего 14 очков в 11 домашних поединках. Возможно, Карло Анчелотти еще помнит свои годы в "Челси", когда его задачей было не дать выиграть команде на "Гудисоне". А если серьезно, то в сегодняшнем матче играла только один коллектив: "дачники". "Эвертон" полностью провалил игру против аутсайдера АПЛ.

"Эвертон" - "Фулхэм" 0:2

Голы: Маджа 48, 65

Эвертон: Ольсен - Коулмэн (Кин 56), Годфри, Холгейт, Динь - Дукуре, Дэвис (Кинг 56), Гомеш - Родригес (Бернард 68), Сигурдссон, Ричарлисон.

Фулхэм: Ареола - Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна - Лемин (Онома 90+1), Г. Рид - Б. Рид, Лофтус-Чик, Лукман (Замбо 83) - Маджа (Кавалейру 73).

Предупреждения: Кин 90+6 - Онома 90+6.