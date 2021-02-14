  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал - Лидс 4:2. Голевой дождь на Эмирейтс. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Лидс 4:2. Голевой дождь на Эмирейтс. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Подопечные Артеты и Бьелсы выдают голевую феерию

Арсенал - Лидс 4:2. Голевой дождь на Эмирейтс. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ

Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" Микеля Артеты разгромил "Лидс" Марсело Бьелсы. Игроком матча стал форвард "пушкарей" Обамеянг - габонец оформил свой первый хет-трик в рамках АПЛ и достиг отметки в 200 голов в рамках ТОП-5 лиг Европы.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал Лондон - Лидс Юнайтед 4:2

Голы: Обамеянг 14, Обамеянг 40 (пен.), Беллерин 45, Обамеянг 48 - Стрейк 59, Кошта 69

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 17. Суареш, 23. Луис, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос (Холдинг 89), 11. Эдегор (Эль-Нени 78), 34. Джака, 32. Смит-Роу (Виллиан 62), 14. Обамеянг.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски (Хаггинс 53), 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон (Кошта 46), 43. Клих (Робертс 46), 46. Шеклтон, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.

Предупреждения: Стрейк 70, Даллас 96

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лидс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...