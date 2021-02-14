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Арсенал - Лидс 4:2. Голевой дождь на Эмирейтс. Обзор матча и видео голов
Подопечные Артеты и Бьелсы выдают голевую феерию
Faisal HQ
В рамках 24-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" Микеля Артеты разгромил "Лидс" Марсело Бьелсы. Игроком матча стал форвард "пушкарей" Обамеянг - габонец оформил свой первый хет-трик в рамках АПЛ и достиг отметки в 200 голов в рамках ТОП-5 лиг Европы.
АПЛ. 24-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Голы: Обамеянг 14, Обамеянг 40 (пен.), Беллерин 45, Обамеянг 48 - Стрейк 59, Кошта 69
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 17. Суареш, 23. Луис, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос (Холдинг 89), 11. Эдегор (Эль-Нени 78), 34. Джака, 32. Смит-Роу (Виллиан 62), 14. Обамеянг.
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски (Хаггинс 53), 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон (Кошта 46), 43. Клих (Робертс 46), 46. Шеклтон, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.
Предупреждения: Стрейк 70, Даллас 96
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