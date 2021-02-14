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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Красные дьяволы" теряют очки

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ

Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме, у хозяев отметился Дьян, у гостей - Бруно Фернандеш.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Дьян 2 - Фернандеш 45

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 22. Пелтьер (Ферлонг 46), 18. Галлахер, 23. Снодграсс (Филлипс 87), 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу (Ливермор 67), 12. Перейра, 17. Дьян.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред (ван де Беек 79), 9. Марсьяль (Гринвуд 66), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Галлахер 37, Бартли 61, Мэйтлэнд-Найлс 79, Снодграсс 85, Дьян 89

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Бромвич
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