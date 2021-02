На стиле: Adidas и Nike презентовали мячи для Лиги чемпионов и АПЛ с обновленным дизайном

Английская Премьер-лига и американский производитель спортивной экипировки Nike представили мяч, которым футболисты будут играть до конца кампании-2020/21. Уже 19 февраля команды выйдут на поле вместе с обновленным снарядом.

The focus narrows ???? The Trophy is in sight ???? The ???? @nikefootball ???????????????????????? ball arrives 19 February pic.twitter.com/ntnAm9J5c3

Также уже с завтрашнего дня, 16 февраля, в рамках Лиги чемпионов коллективы будут иметь возможность попробовать новую сферу от компании Adidas. Немцы отмечают, что дизайн разработан к 20-летию модели Starball и является отсылкой к прошлым ярким финалам турнира.

20 years of history.

Introducing the new official @ChampionsLeague match ball, celebrating 20 years of the iconic starball design.

Available tomorrow from https://t.co/FblJVIGgpI#UCL pic.twitter.com/6iRp0x7Y7f