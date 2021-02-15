Эдегор: Я чувствую себя комфортно в Арсенале

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор, выступающий за "канониров" на правах аренды из мадридского "Реала", поделился эмоциями от пребывания в Лондоне.

"Возвращение в "Реал" в конце сезона после аренды? Никогда не знаешь, что произойдёт. На данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы выкладываться на полную в этом сезоне и как можно больше помогать команде.

Я чувствую себя комфортно в „Арсенале“ с первого дня прибытия. Здесь всё немного по-другому, но я неплохо приспосабливаюсь. Все помогли мне с первых минут: клуб, мои товарищи по команде и тренер", — цитирует Эдегора Mundo Deportivo.