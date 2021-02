АПЛ. Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 3:0. Легкий подъем в зону ЛЧ

Английская Премьер Лига, 24-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

С начала нового года "Вест Хэм" набрал 19 очков в АПЛ. Только неугомонный "Манчестер Сити" добыл больше - 27. Пока подопечные Дэвида Мойеса наслаждаются попаданием в зону Лиги Чемпионов, хотя бы два часа: сразу после финального свистка в матче "молотобойцев" "Челси" противостоит "Ньюкаслу" и при условии победы подвинет вниз соседей по городу.

19 - Since the turn of the year, West Ham have won 19 points in the Premier League (P8 W6 D1 L1) – only Manchester City (27 points) have accumulated more in the competition in 2021. Smiles. #WHUSHU pic.twitter.com/vPhI0X0rUl — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2021

Хозяева имели шанс открыть счет в матче уже на пятой минуте. Деклан Райс со стандарта вблизи линии штрафной пробил низом, а голкипер соперника Аарон Ремсдейл отразил удар в левую сторону от себя. После этого сразу в борьбу вступили Крейг Доусон и Энда Стивенс, в которой последний нарушил правила и привез пенальти. Однако после просмотра VAR оказалось, что у футболиста "Вест Хэма" было положение "вне игры", хотя Деклан Райс уже был готов выполнять приговор. Его время еще придет.

Через несколько минут нападающий "Шеффилда" Дэвид Макголдрик имел шанс открыть счет, однако сыграл в стиле последнего защитника, выбив мяч, а не замкнул прострел. Дальше Джесси Лингард дважды упустил возможность забить свой третий гол в футболке "молотобойцев", но два сейва в свой актив записал тот же Ремсдейл.

Под занавес первого тайма арендованный у "Манчестер Юнайтед" англичанин заработал пенальти. Деклан Райс умело реализовал его, попав в левый от себя угол ворот. Отметим, что это первый одиннадцатиметровый для "Вест Хэма" в этом сезоне. Лондонцы стали последней командой черед 20-ти в АПЛ, которая забила с "точки". А Лингард то привез из Манчестера конспекты.

1 - Following Declan Rice's opener for West Ham, all 20 Premier League sides have now taken and scored a penalty in the competition this season. Breakthrough. #WHUSHU pic.twitter.com/xaAK9bHWKU — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2021

Сразу после перерыва тот же Макголдрик снова имел шанс отличиться, головой пробив с расстояния нескольких метров до ворот, однако попал в спину Бена Джонсона. После рикошета Лукаш Фабьянски перевел мяч на угловой, который не привел к опасности. А вот хозяева удвоили свое преимущество именно после стандарта от флажка: Исса Диоп забил свой первый мяч в сезоне, замкнув передачу Аарона Крессвелла. Восьмой гол от "молотобойцев" после подачи с угла поля в этом сезоне. Больше такого еще не сделал никто. На фото видно, как Соучек этому рад. А вот для "Шеффилда" это был восьмой пропущенный после такого стандарта.

8 & 8 - No team has scored more goals from corners in the Premier League this season than West Ham (8), whilst no side has conceded more goals in this manner this term than Sheffield United (8). Contrasting. #WHUSHU pic.twitter.com/ZvTTcA4u6p — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2021

В середине второго тайма Макголдрик и Лингард снова обменялись моментами, но голкиперы соперников сыграли на отлично. Ремсдейл еще и выполнил два суперсэйва подряд, выиграв выход один на один у Владимира Цоуфала. "Вест Хэм" доводил игру до победного конца, позиционно атакуя. Дэвид Мойес даже заменил Мануэля Лансини на Марка Нобла. А вот еще один выход со скамейки запасных оказался удачным: Райан Фредерикс технично разобрался с защитниками соперника и забил гол через четыре минуты после выхода на замену.

Великолепный матч от "Вест Хэма", и очередной провал от "Шеффилда". "Клинки" имели шанс забить, но нереализация ухудшает и так очень трудное положение. Пока "молотобойцы" наслаждаются попаданием в топ-4, "Шеффилд" продолжает замыкать турнирную таблицу.

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0

Голы: Деклан Райс 41 пен., Исса Диоп 58, Раян Фредерикс 90+6

"Вест Хэм": Фабьянски - Диоп, Доусон, Крессвелл - Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Фредерикс 90+2) - Лансини (Нобл 63), Лингард (Бенрахма 82) - Боуэн

"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Бэшем, Иган (Джагелка 85), Ампаду - Богл, Ландстрем, Норвуд (Макберни 62), Осборн, Стивенс - Макголдрик, Шарп

Предупреждения: Бэшем 39, Ландстрем 87