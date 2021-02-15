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АПЛ. Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 3:0. Легкий подъем в зону ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Гости ничего не смогли противопоставить трем голам хозяев

АПЛ. Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 3:0. Легкий подъем в зону ЛЧ

AFP | Flashscore

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 24-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

С начала нового года "Вест Хэм" набрал 19 очков в АПЛ. Только неугомонный "Манчестер Сити" добыл больше - 27. Пока подопечные Дэвида Мойеса наслаждаются попаданием в зону Лиги Чемпионов, хотя бы два часа: сразу после финального свистка в матче "молотобойцев" "Челси" противостоит "Ньюкаслу" и при условии победы подвинет вниз соседей по городу.

Хозяева имели шанс открыть счет в матче уже на пятой минуте. Деклан Райс со стандарта вблизи линии штрафной пробил низом, а голкипер соперника Аарон Ремсдейл отразил удар в левую сторону от себя. После этого сразу в борьбу вступили Крейг Доусон и Энда Стивенс, в которой последний нарушил правила и привез пенальти. Однако после просмотра VAR оказалось, что у футболиста "Вест Хэма" было положение "вне игры", хотя Деклан Райс уже был готов выполнять приговор. Его время еще придет.

АПЛ. Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 3:0. Легкий подъем в зону ЛЧ - изображение 1

Через несколько минут нападающий "Шеффилда" Дэвид Макголдрик имел шанс открыть счет, однако сыграл в стиле последнего защитника, выбив мяч, а не замкнул прострел. Дальше Джесси Лингард дважды упустил возможность забить свой третий гол в футболке "молотобойцев", но два сейва в свой актив записал тот же Ремсдейл.

Под занавес первого тайма арендованный у "Манчестер Юнайтед" англичанин заработал пенальти. Деклан Райс умело реализовал его, попав в левый от себя угол ворот. Отметим, что это первый одиннадцатиметровый для "Вест Хэма" в этом сезоне. Лондонцы стали последней командой черед 20-ти в АПЛ, которая забила с "точки". А Лингард то привез из Манчестера конспекты.

Сразу после перерыва тот же Макголдрик снова имел шанс отличиться, головой пробив с расстояния нескольких метров до ворот, однако попал в спину Бена Джонсона. После рикошета Лукаш Фабьянски перевел мяч на угловой, который не привел к опасности. А вот хозяева удвоили свое преимущество именно после стандарта от флажка: Исса Диоп забил свой первый мяч в сезоне, замкнув передачу Аарона Крессвелла. Восьмой гол от "молотобойцев" после подачи с угла поля в этом сезоне. Больше такого еще не сделал никто. На фото видно, как Соучек этому рад. А вот для "Шеффилда" это был восьмой пропущенный после такого стандарта.

В середине второго тайма Макголдрик и Лингард снова обменялись моментами, но голкиперы соперников сыграли на отлично. Ремсдейл еще и выполнил два суперсэйва подряд, выиграв выход один на один у Владимира Цоуфала. "Вест Хэм" доводил игру до победного конца, позиционно атакуя. Дэвид Мойес даже заменил Мануэля Лансини на Марка Нобла. А вот еще один выход со скамейки запасных оказался удачным: Райан Фредерикс технично разобрался с защитниками соперника и забил гол через четыре минуты после выхода на замену.

АПЛ. Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 3:0. Легкий подъем в зону ЛЧ - изображение 2

Великолепный матч от "Вест Хэма", и очередной провал от "Шеффилда". "Клинки" имели шанс забить, но нереализация ухудшает и так очень трудное положение. Пока "молотобойцы" наслаждаются попаданием в топ-4, "Шеффилд" продолжает замыкать турнирную таблицу.

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0

Голы: Деклан Райс 41 пен., Исса Диоп 58, Раян Фредерикс 90+6

"Вест Хэм": Фабьянски - Диоп, Доусон, Крессвелл - Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Фредерикс 90+2) - Лансини (Нобл 63), Лингард (Бенрахма 82) - Боуэн

"Шеффилд Юнайтед": Ремсдейл - Бэшем, Иган (Джагелка 85), Ампаду - Богл, Ландстрем, Норвуд (Макберни 62), Осборн, Стивенс - Макголдрик, Шарп

Предупреждения: Бэшем 39, Ландстрем 87

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В статье: Шеффилд Юнайтед Вест Хэм (Лондон)
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