АПЛ. Челси комфортно обыграл Ньюкасл и ворвался в топ-4

Английская Премьер-лига, 24-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

"Челси" – "Ньюкасл" 2:0

Голы: Жиру (31), Вернер (39)



"Челси": Кепа – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 78) – Вернер, Маунт (Канте, 70) – Абрахам (Жиру, 20)

"Ньюкасл": Дарлоу – Луис, Кларк, Ласселс, Крафт – Шелви, Хейден, Уиллок (Кэрролл, 79) – Альмирон – Сен-Максимен (Фрейзер, 72), Гейл (Жоэлинтон, 64)

Челси без лишних проблем одолел "Ньюкасл", ворвавшись в топ-4. Для "синих" это пятая победа подряд во всех турнирах, и четвертая – в АПЛ. Свой долгожданный гол забил Тимо Вернер, не отличавшийся в чемпионате с конца октября. Также немец организовал первый мяч для Оливье Жиру и вообще провёл обнадёживающий матч.

"Челси" резво начал матч, сходу организовав давление на ворота "сорок". Атакующая тройка гостей не оказывала никакого давления на Ковачича и Жоржиньо, через которых строилась вся игра хозяев. Уже на 15-й минуте Матео воспользовался предоставленной свободой и вывел сам на сам Тэмми Абрахама. До удара дело не дошло, ведь Ласселс тут же снёс форварда. Удивительно, но судья фол в эпизоде не углядел. К тому же Тэмми получил в эпизоде повреждение и уступил место на поле Жиру.

Непредвиденная замена лишь пошла на пользу хозяевам. Оливье гораздо лучше травмированного связывал команду в атаке, к тому же ещё и открыв счёт в игре вскоре после выхода. Вернер пробежал по флангу и прострелил к центр, и после рикошета от голкипера Жиру спокойно отправил мяч в пустые ворота.

По ходу первого тайма у "Челси" срабатывали два основных паттерна: резкие переводы с фланга на фланг и опасные моменты после угловых (5 ударов после подач с угла поля). Вернеру не удалось реализовать выход сам на сам после роскошной передачи Ковачича, зато он отличился к концу тайма, замкнув подачу с очередного корнера и наконец прервав безголевую серию. На этом игра была сделана.

На вторую половину "синие" вышли немного расслабленными, но гостям вступить в игру всё равно не удавалось. Ковачич и Вернер продолжали эпизодически создавать остроту, но до явных моментов так и не доходило. В то время как их левый фланг был очень активен, то вот справа Хадсон-Одои и Маунт оба раз за разом принимали неправильные решения и тормозили игру.

В одном из эпизодов Вернер почти убежал сам на сам, но после толчка всё того же грубияна Лассесла упал в штрафной. Судья вновь остался безмолвным, проигнорировав эпизод. В ответ "Ньюкасл" создал один полумомент, предоставив неожиданному стартеру Кепе возможность совершить эффектный прыжок после удара Уиллока. В итоге – вполне закономерные 2:0.