Руни: Без VAR футбол станет лучше, он стирает эмоции после моментов, связь между командой и фанатами

Менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал работу системы VAR в современном футболе. Цитирует англичанина Sky Sports.

"Мне кажется, что некоторые решения этой системы очень разочаровывают. Неясно, как арбитры пришли к тому или иному решению. Без VAR футбол станет лучше. Даже если временами ты расстраиваешься после матчей, мы все равно должны доверять судьям. Нужно позволить им делать свою работу и уважать их взгляды".