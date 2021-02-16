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Руни: Без VAR футбол станет лучше, он стирает эмоции после моментов, связь между командой и фанатами
Дерзкое и резкое мнение Уэйна
Derby
Менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал работу системы VAR в современном футболе. Цитирует англичанина Sky Sports.
"Мне кажется, что некоторые решения этой системы очень разочаровывают. Неясно, как арбитры пришли к тому или иному решению. Без VAR футбол станет лучше. Даже если временами ты расстраиваешься после матчей, мы все равно должны доверять судьям. Нужно позволить им делать свою работу и уважать их взгляды".
"VAR стирает эмоции после моментов. Я помню несколько голов, которые я забивал, когда мог оказаться в офсайде. Бросаешь взгляд на линейного, флаг опущен, продолжаешь праздновать. Сейчас все смешно, игроки ждут по 2 минуты, чтобы увидеть, что гол засчитан. Мы теряем связь между фанатами и командами, празднование голов определяет этот компонент".
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