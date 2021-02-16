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Руни: Без VAR футбол станет лучше, он стирает эмоции после моментов, связь между командой и фанатами

Англия
(1 голосов)

Дерзкое и резкое мнение Уэйна

Руни: Без VAR футбол станет лучше, он стирает эмоции после моментов, связь между командой и фанатами

Derby

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Менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал работу системы VAR в современном футболе. Цитирует англичанина Sky Sports.

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"Мне кажется, что некоторые решения этой системы очень разочаровывают. Неясно, как арбитры пришли к тому или иному решению. Без VAR футбол станет лучше. Даже если временами ты расстраиваешься после матчей, мы все равно должны доверять судьям. Нужно позволить им делать свою работу и уважать их взгляды".

"VAR стирает эмоции после моментов. Я помню несколько голов, которые я забивал, когда мог оказаться в офсайде. Бросаешь взгляд на линейного, флаг опущен, продолжаешь праздновать. Сейчас все смешно, игроки ждут по 2 минуты, чтобы увидеть, что гол засчитан. Мы теряем связь между фанатами и командами, празднование голов определяет этот компонент".

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В статье: Уэйн Руни VAR
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (5)
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rivnenskyi (Рівне)
16.02.2021 в 15:28
Руні - дуже переоцінений футболіст. Ніколи не розумів чому з нього роблять зірку першої величини.
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Loader (Днепр)
16.02.2021 в 15:21
Футбол станет лучше без ВАР, когда судей заменит искусственный интеллект. А так уж лучше ВАР, чем толпа прикормленных (не обобщаю на всех) судей.
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football_soccer (Украина)
16.02.2021 в 14:55
если футболерам не нужен ВАР, то чего же они после каждого более-менее сборного эпизода сразу подбегают к судье и что-то пытаются ему доказать ??
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.02.2021 в 14:44
Без ВАР футбол не стане краще. ВАР далеко не найгірше, що трапилось з футболом. Ця система дає хоч якісь шанси багатьом клубам в матчах проти "грандів". Умовний Реал вже не так легко тягнути за вуха у зустрічі проти умовного Шахтаря.
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Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 14:42
А еще судей отменить и волонтеров, которые за порядком следят...Будет ТАКАЯ связь с болельщиками и эмоции....
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