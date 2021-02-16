Управляемый хаос Гвардиолы. Как Пеп вернул Ман Сити на вершину

Нынешняя кампания не сулила "Манчестер Сити" больших успехов. По итогам прошлого сезона "горожане" не сумели навязывать чемпионскую гонку "Ливерпулю", уступив им 18 очков, а также лишился многолетнего лидера Давида Сильвы. В команде давно назревала смена поколений, но её решили отложить до следующего лета. "Горожане" стартовали не самым убедительным образом, оказавшись на 7-й позиции после 12 туров. В игре прослеживалась откровенная зависимость от гения Де Брюйне, а перманентное отсутствие Агуэро лишило команды единственного топового завершителя.

С тех пор прошло всего два месяца и ситуация кардинально преобразилась. "Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате, выиграл 16 матчей подряд во всех турнирах, побив национальный рекорд. Из всех топ-5 лиг Европы лишь "Бавария" кажется столь же очевидным фаворитом на чемпионство, хотя мы все привыкли считать именно АПЛ если не лучшей, то уж точно самой конкурентноспособной лигой Европы.

Илкай Гюдгодан забивает едва ли не в каждом матче, Жоау Канселу стал главной креативной единицей "Сити", Фил Фоден сумел наконец выйти на новый уровень, а Александр Зинченко – вновь неотъемлемая часть команды. А главное травма Кевина Де Брюйне никак не сказалась на результатах. Всё это стало возможным благодаря тактической революции, произведенной Хосепом Гвардиолой.

В условиях пандемии и невероятных нагрузок нынешнего сезона Пеп решился на отказ от некоторых догм позиционного футбол и предоставил своим подопечным больше свободы. Все это вылилось в невероятный успех в плане результатов, яркую игру и помогло целому ряду игроков существенно прибавить. Давайте разбираться как это произошло.

1. Новая игровая модель или Пеп постмодернист

Обновленный "Сити" – самый настоящий футбольный постмодерн. Гвардиола всегда был помешан на правильном наполнении зон в духе концепции Juego de posicion и заставлял игроков следовать своим тактическим инструкциям, не забывая при этом предоставлять подопечным свободу. Но теперь этой свободы гораздо больше. В том или ином виде почти все топ-клубы овладели принципами позиционного футбола, хотя каждый и интерпретирует их на свой лад.

Теперь мало того, чтобы просто довести эти механизмы до автоматизма – спросите у Сарри. Пеп шагнул дальше. Новая модель "Сити" базируется на всё тех же принципах, но теперь в ней гораздо больший элемент хаоса. Теперь игроки делают больший акцент на своей роли, чем на то, чтобы расчертить образцовые треугольники или создать идеальный баланс. Сразу у нескольких игроков и вовсе имеются гибридные роли, они меняют их в зависимости от нужд команды и своих усмотрений.

2. Непредсказуемость – ключ к успеху

Игра "Сити" напоминает до жути современные шахматы. Поверьте, каждый топовый гроссмейстер знает о важности построения пешечного центра или как гармонично расставить фигуры в дебюте партии. Но в наши дни лучшие шахматисты мира умышленно нарушают эти принципы, делая объективно не самый сильный из возможных ходов. Да и какой смысл разыгрывать всё по канону, если соперник тоже отлично с ними знаком, а некоторые дебюты может воспроизвести и до 30-го хода? Отсюда и эта сознательная "кривизна", стремление к асимметрии и животворящий хаос за доской.

Гвардиола идёт тем же путём. Отсутствие скорости и реализации топ-форварда не мешает Гюндогану класть дубль за дублем. Прирожденный дриблёр Канселу почему-то чаще появляется в центре поля и отлично себя там чувствует. Голкипер Эдерсон примеряет на себя роль квотербека, раздавая ассисты, а также вскоре может стать штатным пенальтистом команды, о чём упоминал главный тренер. Ну а то что Александр Зинченко вовсе не защитник Вы и так прекрасно знаете.

3. Рубен Диаш – ван Дейк 2.0?

Подписание Рубена Диаша стало по сути единственным усилением "Сити" под основу в летнее окно. За него "Бенфика" получила 55 миллионов евро и Отаменди в придачу, но сейчас на "Этихад" вряд ли кто-то жалеет о трансфере. Диаш сходу проявил себя не только как классный защитник, но также стал лидером обороны, руководя действиями партнёров. Именно Рубен указал Зинченко лечь на газон под стенку в недавней игре на "Энфилде", и в том числе благодаря постоянным подсказкам португальца Джон Стоунз внезапно воскрес как футболист.

С времён Компани команде очень не хватало командира в обороне. А после травмы ван Дейка Диаша можно смело называть лучшим центрбеком АПЛ в нынешнем сезоне. На пресс-конференциях Пеп без конца восторгается Диашем, выделяя его профессионализм, лидерские качества и физическое здоровье – для Рубена действительно не проблема играть каждые три дня.

В последних 15 турах "Манчестер Сити" пропустил всего три мяча, получив по голу от "Вест Брома", "Челси" и "Ливерпуля". Даже несмотря на неуверенный старт сезона, "горожане" имеют с отрывом лучшую оборону лиги. И во всём этом имеется немалая заслуга именно Рубена Диаша.

4. Новая структура розыгрыша и вновь пригодившийся Зинченко

В матче с "Ньюкаслом" на Boxing Day Гвардиола попробовал новый сетап (3-2) при розыгрыше мяча со своей половины поля и был так доволен, что с тех пор ни разу ничего не менял. Механизм следующий – один из крайних защитников опускается в линию к паре центрбеков, формируя тройку, а второй поднимается в опорную зону к Родри.

Чаще именно Зинченко формирует трио центральных защитников, в то время как Канселу орудует выше. Украинец вернулся в стартовый состав, ведь в таких условиях его универсальность и игровой интеллект намного ценнее, чем физические данные и атакующий вклад более одномерного Менди. При этом в следующей стадии атаки Зинченко и Канселу могут подключаться к атаке, в том числе и по флангу.

Такая расстановка не только позволяет без проблем продвигать мяч вперёд, но и обеспечивает подстраховку на случай потери мяча. Теперь Родри не остаётся сам на растерзание соперников в центре, а обязательно имеет поддержку одного из крайков. В таких условиях испанский хавбек чувствует себя гораздо увереннее, а летом команда сможет наконец пережить расставание с Фернандиньо.

5. Трансформация Канселу

В этом сезоне Жоау Канселу совершил настоящий прорыв. Португалец – не только второй главный созидатель в "Сити" вслед за великим и ужасным Де Брюйне, но и один из лучших во всей лиге. Его смещения в центр – не просто прихоть Гвардиолы. Этот манёвр позволяет Жоау проявлять весь спектр своих талантов, а команде – перегружать центр и создавать численное преимущество на самом главном участке поля. Ещё одна фишка нашего героя – разрезающие передачи, которые он к тому же в состоянии исполнить на топовом уровне с обеих ног. Согласитесь, делать это удобнее, не будучи прижатым к бровке.

Канселу – 4-й игрок в лиге по количеству созданных моментов с игры на 90 минут (2.1) и по количеству точным передач в штрафную соперника (3.4). Выше него в обоих метриках – элитное трио Грилиша, Бруну Фернандеша и КДБ. Солидная компания для фулбека. Также Жоау идёт в лидерах АПЛ по предголевым передачам, насобирав уже 5 таких пасов.

При этом Канселу не забывает и про оборону. Сумасшедшая скорость и выносливость позволяют ему в кратчайшие сроки вернуться на исходную позицию при такой необходимости и маскирует его не самую лучшую игру в отборе. Но сила португальца в другом – он отлично действует в контрпрессинге, не только оказывая постоянное давление на соперников, но и грамотно перекрывая опасные зоны.

6. Гюндоган как главная атакующая угроза команды

Илкай Гюндоган забил 11 голов в последних 12 матчах АПЛ, являясь лучшим бомбардиром "Сити" в сезоне. За этот отрезок никто в лиге и близко не показывал похожие цифры, хотя речь о номинальном центральном полузащитнике, а не центрфорварде. Примечательно, что до этого немец в этом сезоне в Премьер-лиге не забивал. И это не случайность.

В середине декабря Пеп изменил роль Илкая, предоставил ему большую свободу для подключений вперёд. Смещение крайних защитников в центр поля заполняет пустоту в опорной зоне и даёт Гюндогану возможность идти в атаку. Ещё одна тактическая деталь, превратившая Гюндо в голевую машину – ложная девятка. Центрфорвард "Сити" смещается вглубь, выманивая защитников из линии, а Илкай забегает в образовавшееся пространство.

С отъездом Сильвы в "Реал Сосьедад" команде очень не хватало подключений в штрафную из глубины. Ситуация усугубилась с травмой Де Брюйне, но Илкай блестяще справился с этой задачей. Скоростные качества немца всё такие же посредственные, но благодаря умному движению он с лихвой компенсирует свои недостатки. Движение Гюндогана всегда непредсказуемо, он появляется из слепых зон и в самый неожиданный момент. Настоящая головная боль для любого соперника.

7. Чистый форвард – архаизм нашего времени?

Лучший голеадор в истории "Сити" Серхио Агуэро получил две тяжелые травмы и успел переболеть всемирным вирусом, не отыграв ни одного матча целиком в этом сезоне АПЛ. В итоге команда осталась с одним Габи Жезусом, который хорош во всём, кроме прямых обязанностей форварда. Гвардиола с честью вышел из положения, обернув недостаток в преимущество.

За последние недели номинального форварда играли Жезус, Стерлинг, Фоден, Марез и Бернарду Силва. Даже когда на острие выходит Габи Жезус, он не играет в манере классического завершителя. Форвард "Сити" выполняет совсем другие функции – участвует в построении атаки, оттягиваясь в глубину, блуждает по всему полю в поисках пространства и позволяет партнёрам врываться в штрафную, как тому же Гюндогану.

Игра с ложной девяткой позволяет "горожанам" действовать максимально непредсказуемо, постоянно меняться позициями и запутывать соперников. Оппонент никогда точно не знает, от кого ждать опасности. Завершить атаку или отдать решающую передачу в нынешнем "Сити" может почти каждый.

Подводя итоги, нельзя ещё раз не отметить, насколько уникальна серия "Манчестер Сити". В условиях нынешней кампании без предсезонной подготовки, без полноценных тренировок и с вынужденной ротацией из-за безумного расписания, достичь подобного – вдвойне ценно. Гвардиола и его штаб сумели адаптироваться ко всем трудностям и найти ключ к победам, в то время как большинство топ-клубов испытывают вполне серьёзные проблемы. Возможно, перед нами не только "вакцина" для постковидного сезона от Пепа, но и предвестник футбола будущего.

"Манчестер Сити" выглядит очевидным фаворитом на чемпионство в АПЛ, но куда интереснее будет посмотреть на "горожан" в Лиге Чемпионов. Гвардиола не раз сам вставлял себе палки в колёса, придумывая перед матчами плей-офф сложные планы, чаще всего понятные лишь ему самому. За это его критиковали все кому не лень, начиная от Кевина Де Брюйне и заканчивая супругой Зинченко. Вполне возможно, что рецепт успеха уже добыт и изменения могут лишь навредить.

Гвардиола не раз оскорблялся, когда его пытались представить футбольным романтиком. В его понимании он всегда действует прагматично, находя самый подходящий способ для победы в каждом отдельном матче. Но профессиональный и творческий путь каталонца указывают на обратное – утилитарист бы не стал ломать проверенную и рабочую схему на важнейший матч ЛЧ, пытаясь воплотить своё видение идеальной победы над конкретным соперником, как это делает Гвардиола из года в год.