Устаревшие методы Моуринью попали в жернова Гвардиолы. Тактика в матче Ман Сити - Тоттенхэм

В рамках 24 тура английской Премьер-лиги набравший крейсерский ход "Манчестер Сити" принимал кризисный "Тоттенхэм", который за последний месяц усугубил свое турнирное положение настолько, насколько это было возможно. "Шпоры" в последних шести матчах, в разных турнирах потерпели уже пять поражений!

Несмотря на турнирные и предматчевые расклады очное противостояние команд Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы всегда вызывает повышенный интерес у футбольной общественности всего мира. Это своего рода классика, которая имеет свой подтекст и выходит за рамки любого турнира. Яркие представители двух кардинально разных стилей игры в футбол практически гарантируют качество и зрелище. На этот раз, качество и зрелище было лишь с одной стороны. "Манчестер Сити" хладнокровно и планомерно разобрал на запчасти автобус Моуринью.

Это была первая победа Гвардиолы над "Тоттенхэмом" под руководством португальского антагониста, но зато какая? По сути, гости имели моменты, лишь когда игра была сделана. Удар со штрафного в исполнении Кейна аргумент недостаточно убедительный.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 3:0

Голы: Родри 23 (пен.), Гюндоган 50, Гюндоган 66

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Канселу, Стерлинг, Зинченко, Родри, Силва, Фоден, Гюндоган (Торрес 69), Жезус (Марез 80)

"Тоттенхэм": Льорис, Мина Санчес, Дайер, Дэвис, Танганга, Хейбьерг, Ламела (Бэйл 72), Лукас Моура (Алли 46), Ндомбеле (Сиссоко 64), Сон Мин, Кейн

Предупреждения: Силва 29 - Ламела 66, Дайер 77, Дэвис 90

Даже в отсутствии Де Брюйне и Фернандиньо "Манчестер Сити" не сбавляет оборотов и оформил уже шестнадцатую победу кряду (во всех турнирах). А беспроигрышная серия "горожан" составляет – 23 матча. Интересно, что последней командой, которая обыгрывала лидеров АПЛ был именно "Тоттенхэм" Моуринью – 0:2 (21.11.20).

Аномально узкое положение вингеров "Манчестер Сити" на карте усредненных позиций – это следствие регулярных смещений Фодена и Стерлинга в центр и смены флангов. Вингеры, как и "восьмерки" (Силва и Гюндоган) постоянно атаковали пространство между линиями обороны соперника и делали рывки за спины защитникам. Хавбеки "Тоттенхэма" старались сохранять максимальную компактность в центральной зоне, оставляя пространство на флангах, но механизм структуры позиционной игры хозяев поля был настолько слаженным, что у игроков Гвардиолы на любом участке поля, на протяжении всего матча было по несколько вариантов продолжения игры. Это был урок геометрии от Пепа. Поле "Эмирейтс" было усыпано треугольниками и ромбами.

"Сити" не гасил билд-ап гостей интенсивным высоким прессингом. Давление было умеренным. "Тоттенхэм" даже имеет более высокий показатель по передачам на своей трети поля. Во второй и третьей зонах явное преимущество было у хозяев.

Большая часть взаимодействий "горожан" происходили в полупространствах.

Карта ключевых передач подчеркивает реальное положение дел в матче. Среднее количество передач подряд – 8:6 в пользу "Сити", разумеется.

Гвардиола сыграл против Моуринью, используя структуру с ложными фулбеками и "девяткой". Несмотря на наличие в составе номинального нападающего – Жезуса, по сути, команда игра без чистого форварда. Габриэль на протяжении всего матча опускался в глубину, а в зону номинальной ответственности центрального нападающего постоянно врывались инсайды и вингеры, которые также, на протяжении всего матча менялись позициями. Треугольники Гвардиолы крутились во все стороны, мяч ходил быстро и при необходимости оперативно продвигался в другие вертикальные зоны.

Пеп решил отказаться от уже устоявшейся в последнее время модели со смещением Канселу в опорную зону и переходом на тройку защитников в фазе игры с мячом (Зинченко оставался с центрбеками в линии обороны). На этот раз, Зинченко действовал синхронно с Канселу и структура позиционной игры в атаке скорее поменялась с 3-2-2-3 (3-2-5) на 2-3-2-3 (2-3-5). Разумеется, на это были свои причины. На мой взгляд, выбор Пепа в пользу трех опорных (в атаке) основывался на устранении условий для вероятных быстрых атак "Тоттенхэма". Зинченко и Канселу контролировали полупространства во второй трети поля.

К эффективной игре Канселу мы уже давно привыкли. Приятно, что в матче со "шпорами" не менее качественно действовал и украинец. Александр Зинченко был один из лучших игроков матча. Обратите внимание на тепловую карту ложных фулбеков "Сити" и сравните показатели с фланговыми защитниками лондонского клуба.

Саша, вообще совершил больше всех касаний в матче. Также Зинченко имеет лучшие показатели по передачам (108), по точным передачам (101 – 94%), отборам (9), в том числе и успешном (7).

Безусловно, в очередной раз лучшим игроков в команде Гвардиолы был Илкай Гюндоган. Хавбек сборной Германии показывает футбол уровня лучших образцов Де Брюйне. На счету Гюндогана дубль, заработанный пенальти, четыре удара по воротам, ключевая передача и самая высокая позиция на карте усредненных зон деятельности.

На схеме выше – структура "Манчестер Сити" в позиционных атаках. Вот как это выглядело в оригинале:

На скриншоте отмечены направлдения основных маневров Жезуса и "восьмерок" (Гюндоган и Силва). Гости были вынужденны перекрывать центр, оставляя пространство на флангах. Ширину атак составляли вингеры, но, нередко они уходили в глубину или смещались в центр, меняясь углами с партнерами по условным ромбам и треугольникам.

На скрине выше видно, как Силва поддерживает ширину. А Фоден сместился в полупространство. Кто какой угол держит в фигуре, не имеет принципиального значения, главное в этой системе, чтобы из-за перемещений игроков не ломалась структура.

Вот пример создания ромба на левом фланге. Аналогичным образом фигура создавалась и справа. При участии Фулбека, "восьмерки" и вингера, четвертый угол создавало смещение номинального форварда. Ромб позволял иметь дополнительные варианты при розыгрышах комбинаций и часто диагональные векторы делали свое дело. С созданием фазового пространства у подопечных Гвардиолы проблем не было, даже в условиях плотной обороны соперника. "Тоттенхэм" в позиционной обороне поддерживал базовую структуру 4-2-3-1, но, когда мяч доставлялся в их треть поля, команда Моуринью перестраивалась на классические 4-4-2.

"Манчестер Сити", при неудачной попытке контрпрессинга в фазе игры без мяча действовал по схеме 4-1-4-1, часто Родри был в одной линии с полузащитниками и по большому счету, структуру можно идентифицировать и как 4-5-1.

После матча Хосеп Гвардиола не скрывал своего удовлетворения уровнем игры команды:

"У нас нет игроков, которые могут решить исход матча в одиночку. У нас нет ни Месси, ни Криштиану, ни Мбаппе или Неймара. Мы должны побеждать за счет командных усилий. Мы заслужили победу. "Шпоры" попали в штангу, и это могло повернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели. У "Тоттенхэма" есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из воздуха. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера. У нас есть своя манера игры, которой мы будем придерживаться. Надо быть терпеливыми, очень терпеливыми".

В свою очередь, Жозе Моуринью отметил самоотдачу и профессионализм своих игроков:

"Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости. А потом "Сити" заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать. Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа, и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость. Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана за это, но я видел, как парни вроде Гарри Кейна, Бена Дэвиса, Хейбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о своих ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях. Все складывалось против нас. А во втором тайме было особенно тяжело".

Похоже, взгляды и методы Жозе Моуринью действительно устарели. "Тоттенхэм" не способен создавать реальную конкуренцию в верхней части турнирной таблице АПЛ. Эта команда обладает меньшим тактическим арсеналом, чем при Почеттино. Моуринью жалуется на пенальти и надеется на удачу при стандартном положении. Этого недостаточно, чтобы добиваться успеха на дистанции. Если в прошлых матчах с "Манчестер Сити" обстоятельства складывались в пользу лондонцев, то на этот раз все было закономерно. Команда, с гораздо более организованной и гибкой системой игры добилась убедительной победы.Читайте такжеАссист Эдерсона и неудержимый Гюндоган. Ман Сити - Тоттенхэм 3:0. Видео голов и обзор матча

нынешним "Манчестер Сити" приятно следить. Главные особенности команды Гвардиолы в этом сезоне – баланс между атакой и обороной (в предыдущих сезонах с этим иногда возникали проблемы), баланс между своевременным выбором и применением проактивных и зонных методов обороны, а также, надежная механизация в начальной стадии развития атак и абсолютно текучая, жидкая форма взаимодействий игроков группы атаки. В тотальном футболе "Сити" уже давно нет позиций, в системе игры Пепа – набор ролей и функций, которые могут меняться, в зависимости от плана на игру и технико-тактических характеристик соперника.