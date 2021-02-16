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Майк Дин вернется к судейству в АПЛ
Арбитр получал угрозы от фанатов
talkSPORT
Английский футбольный арбитр Майк Дин назначен главным судьей матча 25-го тура чемпионата Англии "Бернли" — "Вест Бромвич", пишет лига.
52-летний не работал на матчах прошедшего тура АПЛ из-за того, что ему поступали угрозы убийством после ошибок в предыдущих играх.
В матче 23-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Фулхэмом" (0:0) он удалил с поля Томаша Соучека. 8 февраля красная карточка была отменена.
Дин также работал на игре 22-го тура АПЛ, в которой "Саутгемптон" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:9). Рефери в этом матче удалил футболистов "Саутгемптона" Александра Янкевица и Яна Беднарека.
Во втором эпизоде Дин сначала не удалил Беднарека, просто назначив пенальти, но решил обратиться к ВАР, посмотрел повтор эпизода и после этого показал защитнику "святых" красную карточку. Позже это удаление также было аннулировано.
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