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Манчестер Юнайтед намерен усилиться защитником ПАОКа

Англия
(1 голосов)

19-летний игрок может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед намерен усилиться защитником ПАОКа

Новина українською

Фланговый нападающий греческого ПАОКа Христос Цолис может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 19-летнего вингера заинтересован "Манчестер Юнайтед", сообщает Sportime.

На Цолиса также претендует дортмундская "Боруссия". Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, но, по данным источника, ПАОК хочет выручить за свою молодую звезду порядка € 20 млн.

Сезон-2020/2021 стал для Цолиса первым на взрослом уровне. Он успел провести за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед ПАОК
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dazo28
16.02.2021 в 17:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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