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Манчестер Юнайтед намерен усилиться защитником ПАОКа
19-летний игрок может сменить клубную прописку
Фланговый нападающий греческого ПАОКа Христос Цолис может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 19-летнего вингера заинтересован "Манчестер Юнайтед", сообщает Sportime.
На Цолиса также претендует дортмундская "Боруссия". Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, но, по данным источника, ПАОК хочет выручить за свою молодую звезду порядка € 20 млн.
Сезон-2020/2021 стал для Цолиса первым на взрослом уровне. Он успел провести за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.
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