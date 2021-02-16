Манчестер Юнайтед намерен усилиться защитником ПАОКа

Фланговый нападающий греческого ПАОКа Христос Цолис может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 19-летнего вингера заинтересован "Манчестер Юнайтед", сообщает Sportime.

На Цолиса также претендует дортмундская "Боруссия". Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, но, по данным источника, ПАОК хочет выручить за свою молодую звезду порядка € 20 млн.

Сезон-2020/2021 стал для Цолиса первым на взрослом уровне. Он успел провести за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.