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Один из лидеров Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года

Англия
(1 голосов)

Он останется точно. А Погба?

Один из лидеров Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года

Manchester United

Новина українською

Игрок атаки команды Оле Гуннара Сульшера 19-летний Мейсон Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до июня 2025 года.

При этом в документе есть возможность продолжения сотрудничества еще на один год, сообщает клуб.

Мейсон дебютировал в составе в марте 2019 и стал игроком основы при Сульшере. К этому времени Гринвуд провел 82 поединка за "красных дьяволов".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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