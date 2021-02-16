Один из лидеров Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года

Игрок атаки команды Оле Гуннара Сульшера 19-летний Мейсон Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до июня 2025 года.

При этом в документе есть возможность продолжения сотрудничества еще на один год, сообщает клуб.

Мейсон дебютировал в составе в марте 2019 и стал игроком основы при Сульшере. К этому времени Гринвуд провел 82 поединка за "красных дьяволов".