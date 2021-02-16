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Будущее Гарри Кейна под вопросом: в Тоттенхэме назревает большая распродажа
Анонс лета
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Летом в лондонском "Тоттенхэме" состоится большая распродажа, утверждает Football Insider.
"Шпорам" нужно улучшить свое финансовое положение - встает вопрос о будущем в северном Лондоне звездного нападающего Гарри Кейна.
Напомним, что команда Жозе Моуринью занимает 9 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. В последнем матче лондонцы уступили "Манчестер Сити" 0:3.
Впереди у команды выездной поединок 1/16 Лиги Европы с австрийским "Вольфсберг" в четверг.
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16.02.2021 в 18:45
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