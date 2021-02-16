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Будущее Гарри Кейна под вопросом: в Тоттенхэме назревает большая распродажа

Англия
(2 голосов)

Анонс лета

Будущее Гарри Кейна под вопросом: в Тоттенхэме назревает большая распродажа

Неизвестный автор

Новина українською

Летом в лондонском "Тоттенхэме" состоится большая распродажа, утверждает Football Insider.

"Шпорам" нужно улучшить свое финансовое положение - встает вопрос о будущем в северном Лондоне звездного нападающего Гарри Кейна.

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Напомним, что команда Жозе Моуринью занимает 9 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. В последнем матче лондонцы уступили "Манчестер Сити" 0:3.

Впереди у команды выездной поединок 1/16 Лиги Европы с австрийским "Вольфсберг" в четверг.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
16.02.2021 в 18:45
Для улучшения финансового положения и положения в турнирной таблице,продать надо Мауриньо.
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