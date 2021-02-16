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Стивен Джерард назвал футболиста, который "разбил ему сердце" в Ливерпуле
Откровенное признание бывшего капитана
Sky Sports
Сегодня наставник шотландского "Рейнджерс", а в прошлом центральный полузащитник (1998-2015), капитан английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал нападающих, с которыми ему больше всего нравилось играть во времена футбольной карьеры в клубе.
Стивен в подкасте Робби Фаулера выделил уругвайца Луиса Суареса.
Но лучшие мои годы пришлись на Фернандо Торреса. Я мало поиграл с ним, потому что он уехал в "Челси" и это разбило мне сердце. Мне лично было очень грустно, когда Торрес уходил. В те времена мы много работали, чтобы достигать топ-уровня. Когда Торрес был в "Ливерпуле", я много забивал, именно тогда я был на пике своей карьеры и чувствовал себя фантастически!
Джеррард вспомнил, что играл с Робби Фаулером, Стивеном Оуэном, но в первом случае был очень молодым и "зеленым", а когда был Оуэн - часто травмировался. "А с Торресом и Суаресом - это был идеальный момент", - сказал Сти Дже.
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